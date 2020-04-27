复工复产加速推进 滨州海洋馆加快建设速度

近日,随着复工复产的加速推进,由中建八局四公司承建的滨州海底世界正在向人们“走来”。据悉,这座海洋馆由设计师日本ELK株式会社社长岩琦先生设计。项目建成后,将辐射包括济南、东营、淄博、德州等城市及河北省部分地区,预计年游客接待量达20万人次。
为保证建成国内一流海洋馆,中建八局四公司采用国际先进的海底生命维生施工技术。它的主要原理是运用现代水族科技模仿自然环境为海洋生物创造人工水环境。在安装过程中,中建八局四公司还科学利用BIM技术,将所有维生系统的设备将管线与场馆的主体结构及各项机电管线综合排布,避免后期遗漏错误,减少返工现象,加快建设速度。
滨州海洋馆项目采用EPC总承包管理模式。项目建设用地60亩,场馆总建筑面积约1.5万平方米,分为地上两层、地下一层。项目科学规划设计了“我们的渤海、极地剧场、海底万象、幽谷探秘、海底万花筒、雪原部落”等深受小朋友喜爱的十余个海洋主题板块,计划引进原生生物、海洋动植物5000种以上。
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