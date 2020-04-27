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山东聊城发放1000万元消费券 为经济复苏加油助力

2020年04月27日16:42  来源：环球网
 

　　临近五一，山东聊城联合微信发放共计1000万元额度的消费券，第一期活动于4月27日12:00正式开启。在山东聊城工作、生活、学习、旅游的人员，在“我的聊城”App实名注册认证并通过微信核验，即可进入活动页面直接领取消费券，购物点餐都能使用。

　　无需提前报名，微信可直接领取

　　本次山东聊城采用直接领取的方式分批发放总额1000万元的消费券，包含10元、20元、50元、100元四种面值，分为购物、餐饮两大类型。第一期活动发券时间为4月27日与4月28上午12:00，第二期活动将于5月14日、15日12:00进行。

　　只要是在山东聊城工作、生活、学习、旅游的人员，打开“我的聊城”App进行实名注册认证并通过微信核验后，即可点击“聊城市消费券领取入口”跳转至活动领券微信小程序，选择相应的消费券类型进行领券。每期活动中，同一位用户最多可领取一张。

　　领券成功的用户将在微信收到通知，同时消费券会自动存入卡包，可随时查看和确认消费券信息。若领取失败，则可继续领取其他未领完的券。

　　首期活动领到的券可在5月6日23：59前使用，第二期活动的消费券有效期将截止至5月24日23：59。领到券后，在山东聊城支持微信支付(商业版)功能的购物超市、餐饮店、便利店、书店等商家进行线下消费时，通过微信支付达到满减条件即可自动抵扣。同时，可参加商家其它优惠促销活动。

　　数字化技术“加持” 助力各地提振经济

　　随着国内疫情防控形势向好，各地政府相继出台相应措施扩大消费需求。消费券在不少省市全面开花，各行业也迎来了迟到的“暖春”。山东聊城积极响应国家、省经济提振号召，通过发放微信消费券，为消费市场复苏加油助力。

　　目前，全国多个地区如青岛城阳区、重庆渝中区、浙江嘉兴、辽宁沈阳等均已通过微信发放了电子消费券。在消费券的带动下，餐饮、零售、时尚、交通、母婴药店、酒旅等多个行业的经营有了明显的改善，据微信数据统计，3月27日湖南消费券上线至今，湖南线下的微信支付消费增长了270亿。4月20日，武汉消费券核销首日，就带动了全城超720万元的交易额，单日杠杆率达到了13倍。

　　未来，微信还将通过多样化的产品能力，协助各地政府落地消费券发放工作，持续助力社会经济发展。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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