原标题：让患者少跑腿 上海医院开出首张医疗收费电子票据

新华社上海4月26日电（记者仇逸）26日15点57分，上海市001号医疗收费电子票据在上海交通大学医学院附属瑞金医院开具。

获得发票的患者毛先生家属高兴地说：“我刚在病房里的自助机器完成了结账，发票就自动推送到手机，太方便了。”

据了解，医疗收费票据就是门诊或出院病人结算后医院提供的收款凭证，上海以往的收款凭证均为纸质票据，此次试点把出院病人的纸质票据改为电子票据，以后可以随时查询随时打印。

患者通过移动支付完成在线结算后，自助完成电子票据的下载，减少了至少一次排队付费的等候时间，明显改善患者就医体验。此外，此举对于患者医疗商业保险报销、对于来自外省份的异地医保患者来说，将极大地增加报销的便利性。

对于医院，医疗收费票据电子化能提高结算效率，降低了医院人工窗口的压力，同时也提高了医院无纸化管理水平，解决了纸质票据存储难、查询难、核销难的问题，可谓一举多得。

上海交通大学医学院附属瑞金医院院长宁光院士说：“这次上海市首张医疗收费电子票据的正式开具，是智慧医院建设新举措。让信息多跑路、百姓少跑腿，切实提升群众就医便捷度。”

据宁光介绍，为了便于患者及时获取电子票据，瑞金医院在各个醒目位置都设置了提示语和标志牌，同时开放指定窗口、自助机器等渠道打印电子票据。为了更好满足患者网络就医的需求，就医人员也可通过下载瑞金医院APP、关注医院微信公众号获取电子票据。

据介绍，正式开具的医疗收费电子票据可以通过财政部全国财政电子票据查验平台进行票据查询及验真，与纸质版票据有同等法律效力，这标志着上海市医疗收费电子票据改革工作正式拉开帷幕。

(责编：毕磊、夏晓伦)