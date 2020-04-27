我国知识产权事业成绩显著 为企业可持续发展提供有力支撑

在4月23日举行的国新办新闻发布会上，国家知识产权局局长申长雨透露，我国知识产权事业取得显著成绩，2019年中国PCT国际专利申请量首次跃居全球第一位，中国在2019年全球创新指数中的排名提升至第14位，较2018年上升3位，稳居中等收入经济体首位。

企业是创新的主体，自然也是知识产权管理的主体。如何做一个有高价值的专利?4月26日，千方科技交通大数据事业部技术负责人郭胜敏在线上分享活动中表示，知识产权唤醒创新意识，高价值专利驱动技术进步。以专利产出为标杆，倒逼千方在研发规划阶段，找准研发的起点、重点和方向，避免低水平研究和创新资源的浪费，更加重视技术创新。

宇视科技知识产权部部长李双双在线上分享时提出，知识产权已经成为很多企业走出国门不可或缺的条件，必须高度重视技术创新和知识产权保护，为企业的可持续发展提供有力支撑。首先，知识产权与产品方案的研发要结合起来;其次，在项目计划、开发、验证、维护各个阶段，需对应挖掘基础专利、核心专利、相关专利、外围专利以及外观专利，从而将业务部门在研发各个阶段所产生的创新技术成果进行全方位的保护，为后期技术产品的推广扫清障碍。

在全球竞技，知识产权无疑是保护创新成果的重要武器。据阿里云高级解决方案架构师吕宁介绍，在2009年成立之初，阿里云就成立了知识产权部门，建立起了知识产权管理的体系，包括流程、战略、策略等，希望未来通过知识产权的战略规划、深度布局，极大地回馈创业者、创新者、投资人，通过知识产权相关法律法规，捍卫公司的权益。

从第一项专利诞生到原创IP概念及其衍生产业如火如荼的今天，知识经济正向纵深发展，“制造大国”向“智造大国”的转变正稳步前行。创新将成常态，知识产权无疑已是企业的核心资产，知识产权管理能力也是核心竞争力的重要组成部分。企业不仅要创造含金量高的IP，更要管理好、用好、保护好自己的专利，才能在全球竞争中占据有利地位，并为智慧中国做出更大贡献。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)