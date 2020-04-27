东方卫视：得物APP推出AR虚拟试穿 高科技打造网购新风尚

不出门怎么试鞋呢？2020年4月，全球领先的潮流网购社区得物App上线了“AR虚拟试穿”功能，通过为海量用户提供完美的在线试穿体验，以达到帮助他们在线决策的目的。4月26日，东方卫视在新闻报道中为观众呈现了这一全新的网购体验。

“3D+AR”得物为用户打造线上实体购物感

得物APP采集了球鞋的3D全息展示，在商品页面点击“3D空间”，用户浏览即能实现可操控式自转，720度无死角查看单品的细节。目前，得物潮鞋的3D建模数量已超过5000个。

用户还可通过AR功能在线试穿超过200双鞋，其中有深受sneaker喜爱的新款和线下实体店买不到的限量款，数量上为全行业领先。切换鞋款仅需5秒就可快速加载完成，而试穿过的鞋款无需加载即刻试穿，使用体验非常流畅，就像在现实生活中换鞋一样真实。无论丝绸、网面、帆布还是皮质等材质的效果和光源追踪都做到了极致，贴合度、真实性等也都达到了高度还原，为消费者带来别样的沉浸式体验。

在线分享试穿效果 零距离购物更便捷

在虚拟界面按拍照按钮，还可以将试穿效果图直接发给朋友，或者长按录屏分享试穿过程，做到在线边试边聊，提供快速和多元的商品分享体验。得物为用户构建了极致便捷的全流程购买体系，浏览中可随时试穿，试穿后直接购买，从而感受与商品近乎零距离的购物新体验。

得物App在电商与社交的双轮驱动下，致力于为年轻人提供更美好、更品质的生活。3D全息展示和AR虚拟试穿的应用，将为用户打造全新的网购空间。

(责编：许维娜、夏晓伦)