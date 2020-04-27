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车建新：把疫情的经济损失夺回来

车建新

2020年04月27日17:33  来源：环球网
 

　　作为这次疫情的亲历者，我痛恨它夺去同胞的生命，痛恨它让大家寸步难行，痛恨它影响了整个国家的经济……时至今日，我国抗疫已取得阶段性胜利，开始全面复工，我觉得恨又在转化成对祖国、对事业、对生活的大爱，正是巨大危机中反弹出来的巨大心力，它在同频共振：疫情造成的经济损失，我们一定要10倍夺回来!

　　危机中人的心力会迸发10倍

　　一场突发的灾难降临，人们也总会经历恐慌、沮丧、绝望、手足无措的过程，而考验人的正是面临灾难的态度与选择。我认为，选择的关键来自心力，心力的核心是信念。这次中国的抗疫之战就是最好的印证。

　　为什么我们能在两个月内就控制住疫情，并持续向好？因为全体中国人对党中央的信念，对国家展示出的组织能力与实力的信念，于是上下同心，共克时艰，这股神奇力量正是凝聚10倍心力的迸发。

　　中国革命在苦难中成就辉煌的历史，也是心力带来心胜、心胜获取全胜的典型案例。红军长征历经艰辛到达陕北会师时，只剩下三万余人，但毛泽东却豪迈地说：“留下来的同志不仅要以一当十，而且要以一当百、当千。”三万人的心力被开启迸发了，变成了十倍百倍千倍的合力。抗日战争时期，也正是中国共产党把强烈的爱国热情转化为曾是“一盘散沙”的国民的心力，团结起来，最终赶走了日本侵略者。

　　这次疫情，给我带来了危机中心力的磨砺。自我16岁工作以来最“空闲”的一个多月里，我对国家、企业和个人有了更多的深度思考，让我更加注重企业的长远战略。反之，也许我还在每天疲于应付眼前的急事，还在稀里糊涂地忙碌。于是我决定此后每年都要有一个月的闭关，深度思考战略，思考管理。

　　在观看了50多个关于解放战争的视频后，我有个深刻的感悟：伟大的事业需要依靠大众的力量。辽沈、淮海战役不只是林彪、粟裕等大将打出来的，更是每一位团长、连长、排长及每一位战士精密配合，争啃“硬骨头”，全体将士同心同德，互相成就才取得了最终胜利。

　　10倍的心力能提升10倍技能

　　疫情让我们都圈在家里，同时更让我们知道人的本能需要工作，每个人都离不开工作。我认为，既然离不开工作就要做成事，那就要学习技能和文化，技能提升了才能提高效能。

　　在此，我还特别要强调一个人的复合技能，三个技能的叠加是单一技能10倍的能量。在当下高科技信息化的时代，人不能再一辈子当旧工业时代流水线上的机械人，每个人的岗位也必须与时俱进。

　　对管理者而言，总把下属当成小帮手，下属不可能成长;而只有把自己当成下属的帮手，帮助他们学习复合技能，个人与企业才会共同成长。一个人年技能成长10%-30%是可行的，以前讲年年改变，那太慢了，应改成月月提升。

　　技能的提升主要靠什么？我认为一是分析能力，二是重视细节。分析能力就是把事物分析透，找到事物的本质，总结事物的规律，发现事物的联系，尤其即时分析的能力，我把它称之为能力之王。什么是即时分析？是现场情境中对人与事的观察、分析、总结、反省、联想。

　　10倍的技能将带来10倍的效能

　　技能是因，效能是果，10倍的技能必将带来10倍的效能。技能提升了，每一项工作就能做到极致。事业是人拉动的，人的成就是技能推进的。眼下，疫情给我们造成了巨大的损失，就得靠我们每个人争分夺秒，在有限时间里创造最大价值，在外部压力下更聚精会神，以10倍的效能把损失10倍夺回来。

　　改变很重要，行动更重要。如任正非所说：“越在最艰难、越在最困苦的时候，越能磨练人的意志，越能检验人的道德与良知，越能锻炼人和提高人的技能，也越是我们的队伍建设最重要的时候。”

　　百事可乐公司曾推出过“末日管理法”，总经理担心汽水市场会走下坡路，同行间竞争会更激烈，他制造了一场危机，并重新设计了工作方法与任务，要求年增长率必须达到15%，否则企业就不复存在。结果此举极大地刺激了员工的积极性，不仅达到了目标，而且日常管理节奏得以大幅提速。

　　其实，这次疫情也在客观上帮助我们通过信息化办公提高效率，譬如以前开会，大家1/3时间在寒暄，废话多了重要的事反被忽略，而现在的远程视频就好像装了个滤网，把最要讨论的内容滤出来，不但时间压缩，而且直接到人到事。

　　把损失夺回来就没有浪费这场危机

　　丘吉尔曾说：“不要浪费任何一场危机。”发生于14世纪的“黑死病”是人类历史上最大的灾难之一，但让人类的意识从“以神为本”变为“以人为本”，催生了文艺复兴，客观上推动了世界的科技文明。恩格斯也说过，“没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的。”危和机始终是一对孪生兄弟，关键我们面对这次新冠疫情，是科技抗疫，还是坐以待毙？是怨天尤人，还是静心思考？是只盯风险，还是奋起挑战？是只做求救者，还是成为自救者？相信拥有现代高科技文明的人类在面对大自然的考验时，一定能交出比过往更好的答卷。

　　就我自身而言，在对祖国之爱更深切的感受中，在无数“抗疫逆行勇士”的感召下，我对生命与生活又获得了全新的认识。每个人的生命是多么伟大，每个人都能在自己的岗位上创造不平凡。我要比原计划多工作20年，我相信我的生命一定会在10倍的工作激情中延长。再把目光放远，我认为这场疫情也推动了医疗科研与技术、生物科技等飞速进步，必能帮助人们延长寿命，人整体的精神状态也会越来越年轻。

　　这段被隔离的日子，也成了我在“家居一线”的市调，我对家里的每个细节都观察了无数遍，分析联想更多，觉得我们家居业还真是幸运儿。疫情后人们对住房条件的改变、居家环境的提升和居家品质的追求，势必更大更高，居家生活消费倍增。当下的力量是什么？正是当下疫情的损失在带给我们“倒逼”的力量。未来科学家尼葛洛庞蒂说：“预测未来最好的办法就是把它创造出来。”(作者是红星美凯龙董事长)

(责编：许维娜、夏晓伦)
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