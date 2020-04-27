一季度新疆维吾尔自治区能源供需保持稳步增长

人民网北京4月27日电（许维娜）新疆维吾尔自治区发改委今日发布全区一季度能源供需情况。
今年1—3月，全区原煤产量6260.1万吨，同比增长14.9%；原油产量724.6万吨，同比增长5.9%；常规天然气产量93.8亿立方米（规模以上企业），同比增长6.3%；全区石油消费695.6万吨，同比增长6.1%；天然气消费47.8亿立方米，同比增长1.3%。
据国网新疆电力有限公司调度口径，全区累计发电量833.2亿千瓦时，同比增长12.9%，其中：火电发电量667.7亿千瓦时，同比增长12.3%；清洁能源发电量153.9亿千瓦时，同比增长12.7%；其它装机发电量11.6亿千瓦时，同比增长66.0%。全社会用电量601.8亿千瓦时，同比增长5.1%，高于全国平均增速11.6个百分点。
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