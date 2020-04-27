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家电企业试水直播带货 小家电销量猛增

2020年04月27日15:09  来源：环球网
 
原标题：小家电直播受追捧，火鸡消毒刀架改变中国厨房

一场席卷全球的新冠肺炎疫情，对经济社会发展带来前所未有的冲击，“直播带货”成为各行各业“绝地求生”的新战场。国家工信部数据显示，2019年全国家用电器行业营业收入16027.4亿元，同比增长4.3%。其中小家电品类增速远高于行业平均水平。据奥维云网的高频监测数据，2020年1-11周，大家电线上线下量价普跌，但小家电的线上零售却以65%的增速。

小家电走进直播间：产品力仍是新赛道增长关键点

近两年来，小家电市场的品类正在不断丰富和增加，包括煎烤机、搅拌机、吸尘器、净化器、净水器、榨汁机、智能锅、刀筷架等产品，基本涵盖日常生活中的各个领域。随着直播电商带货的兴起，这些小家电纷纷走进各大网红主播的直播间，成为直播间好物推荐单中的一员。

众所周知，年轻人是直播间的最大消费主力。对于当下的年轻的消费人群来说，厨房不再是满足饱腹感的“食物加工厂”，而是兼具安心、健康、科技感的场所。特别是受到疫情的影响，越来越多年轻人走入厨房，具有智能化和科技感的产品就越被渴求。

据介绍，区别于传统的木质、塑料刀架使用时间久后发霉滋生细菌的特点，火鸡消毒刀架主打全方位紫外线杀菌和热风垂直烘干技术，能够有效解决细菌繁殖这一痛点，尤其对于中高端的受众人群而言，健康+智能+便捷产品体验最能满足他们对一款好厨房产品的要求。此外，刀架内设 “定时巡航”模式，每四小时自动烘干一次，长效抑菌。

切入小家电市场：高端化、智能化、健康化消费趋势渐显

无论是厨房场景的细分，还是科技加持下对产业的持续赋能，都反映出未来行业将向高端化、智能化、健康化方向发展，企业瞄准的是未来的产业升级的机遇。

据苏宁数据显示，消毒柜销量同比增长205%，洗碗机搜索量同比增长283%，壁挂新风及新风系统同比销售增长304%，消费升级态势下，厨电朝着智能化转型，是未来行业发展的必然。特别是疫情加快了厨电市场的教育，一批高端化、智能化、健康化产品的顺势崛起，契合了近年来年轻人消费升级的大趋势。

无论是疫情对市场的催化，还是抓住直播带货的流量入口，都见证了智能厨电市场将会是未来数年内家电竞争的核心点。

(责编：任妍、孙阳)
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