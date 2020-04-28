央行扩大金融科技创新监管试点

本报北京4月27日电 （记者王观）记者从中国人民银行获悉：为深入做好金融科技创新监管试点工作，央行支持在上海市、重庆市、深圳市、河北雄安新区、杭州市、苏州市等6市（区）扩大试点，引导持牌金融机构、科技公司申请创新测试，在依法合规、保护消费者权益的前提下探索运用现代信息技术手段赋能金融“惠民利企”，纾解小微民营企业融资难融资贵、普惠金融“最后一公里”等痛点难点，助力疫情防控和复工复产，着力提升金融服务实体经济水平。

据了解，为贯彻党的十九届四中全会和中央经济工作会议精神，落实《金融科技（FinTech）发展规划（2019—2021年）》，央行探索设计包容审慎、富有弹性的创新试错容错机制，划定刚性底线、设置柔性边界、预留充足发展空间，努力打造符合我国国情、与国际接轨的金融科技创新监管工具，并于2019年12月在北京启动试点。

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 07 版）

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