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桑干河畔10万亩有机旱作农业开播

2020年04月28日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　本报太原4月27日电  （记者周亚军）27日，伴随大型农机在大同云州区吉家庄乡西浮头村开始播种、施肥、覆膜一体化作业，桑干河畔10万亩有机旱作农业正式迎来春播。

　　今年大同计划发展有机旱作农业示范区25万亩，重点推进云州区、阳高县桑干河沿线50公里10万亩有机旱作高质量农业发展示范区，以“黄花、谷子、高粱、杏果、蔬菜、水果”等特色产业为主，兼顾产业历史特点、农村人居环境改善，形成“一带六园区多基地”的高质量农业现代示范园区。

　　据了解，沿桑干河两岸有机旱作农业示范区，将采取秸秆还田等耕地高质量提升措施，以及生物节水等农水节能增效措施。云州还组织了5个乡镇62个村庄的58个村社一体合作社和5个乡合作联合社参与有机旱作农业的管理，在有机旱作技术模式、管理形式、组织方式和品牌打造等方面积极探索。

　　据测算，有机旱作农业示范区亩增收20%以上，将有效推动沿岸村庄美丽乡村建设，推进沿桑干河乡村旅游的发展，带动乡村旅游业的提升。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月28日 07 版）
(责编：曹昆)
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