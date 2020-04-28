原标题：中国版权协会发起“全民知识守护者”活动

新华社北京4月26日电（记者史竞男）为加强知识产权宣传普及，强化知识产权创造、保护和运用，中国版权协会联合抖音发起“全民知识守护者”活动，通过短视频宣传普及知识产权特别是版权保护的相关知识。

中国版权协会理事长阎晓宏表示，激励创作必须保护版权。新中国成立以来第一个在我国缔结、以我国城市命名的国际知识产权条约《视听表演北京条约》即将于4月28日正式生效，这是中国版权事业的里程碑，将全面提升国际社会对表演者的保护水平，促进视听产业发展。

据中国版权协会副理事长兼秘书长孙悦介绍，该活动是中国版权协会与新媒体平台的首次深入合作。活动邀请阎崇年、何家英、史国良、杨再春等近20位文化名家参与，倡议全民参与到保护知识产权的行列中来；同时，利用线上平台，邀请网民通过短视频形式分享对于知识产权保护的意见建议。

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