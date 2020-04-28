新疆为个体工商户减免费用逾12亿元

本报乌鲁木齐4月27日电 （记者李亚楠）27日，乌鲁木齐海鸿国际物流港，往来行人、车辆井然有序，商户们忙着卖货、整理货物，整个市场热闹而充满活力。

“疫情期间，我们主动为海鸿国际物流港2000余家经营户减免了2200万元的房租，推进了市场的复工复产进程。”海鸿国际物流港总经理严林龙说。

今年3月，新疆印发《关于帮助个体工商户应对疫情影响降低经营成本促进稳定发展的若干意见》，出台阶段性减免税费、促进就业稳岗、降低要素成本、强化金融支持、优化服务保障等支持政策，帮助企业和商户渡过难关。

新疆市场监督管理局带头减免检验检测费用，牵头协调落实房屋租金减免、相关服务费减免等举措，进一步降低企业经营成本、激发市场活力。截至4月26日，新疆已为全区个体工商户减免各类费用12.76亿元。

截至3月，全疆实有存续个体工商户148.1万户，同比增长14%。

“下一步，我们将继续加大帮扶政策措施的宣传力度、落实强度、服务精度，让政策落地落实，推动全面复工复产、复商复市。”新疆市场监督管理局市场稽查专员王俊康说。

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 07 版）

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