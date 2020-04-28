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农民工返岗 有活干有钱赚(统筹抓好改革发展稳定各项工作)

2020年04月28日08:20  来源：人民网－人民日报
 

　　4月22日，农民工在北京平谷三羊毛纺园生产可重复使用的医用防护服。
　　本报记者 贺 勇摄

　　江西上高县积极帮助中小微企业吸纳农民进厂、返厂务工。图为4月9日，在上高县的一家纺织企业，工作人员在赶制纺织品。
　　周 亮摄（人民视觉）

　　江西横峰县的一家环保科技企业为当地近500位农民工提供了就业岗位。图为4月13日，该企业员工提炼萃取的电解铜。
　　卓忠伟摄（影像中国）

　　湖北咸丰县杨洞村村民卢凤群开办食品加工公司，助力搬迁户“家门口”就业。图为4月20日，卢凤群检查果蔬面条的晾晒情况。
　　李维君摄（影像中国）

　　4月27日，福建将乐经济开发区，农民工在对设备进行维护。
　　邵玉姿 董观生摄影报道

　　4月21日，在湖南洪江市镡城路施工现场，农民工操作钻机实施岩石打孔作业。
　　杨锡建摄（人民视觉）

　　畅通农民工返岗渠道、创造农民工就业机会，事关增收致富，事关社会稳定。近期，各地在促进农民工返岗上想了不少好办法，出台了不少好措施，为复工复产注入活力，为农民工增收提供了有力保障。

　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2020年04月28日 10 版）
(责编：杨曦、孙阳)
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