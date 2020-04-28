“老张，你公司拖欠的村集体租金赶紧来缴清，4月11日前不缴的，村监察联络站要我们在二维码上公开欠款单位名单了。”这段时间，浙江省杭州市萧山区闻堰街道黄山村的几家租金欠缴单位接到了村干部华伟东的电话后，纷纷到村委会缴纳欠款。

说起这一新举措，黄山村监察联络站站长、村监委会主任叶定方介绍，在一次村监会主任工作例会上，他提出了村里租金欠缴问题，“我们不是有个村务公开‘二维码’嘛，在码上晒出来试试。”街道纪工委书记、监察办主任周明茶提议。经过一番讨论，街道纪工委、监察办确定在“二维码”上设置“精准监督”板块，聚焦各个村社实际情况开展针对性公开、监督和办理。

如今，闻堰街道每个村社每家每户门口都有这个“二维码”，村民们扫一扫，就可以看到本村村级小微权力运行情况、困难补助和村务用工收支情况等各类信息，村里的大小事都在群众的监督下。

为了不进入欠缴租金名单，各单位纷纷缴纳欠款，短短几天就收回了8笔87万余元。其余8家未缴单位，叶定方则督促村里把名单公示在了“清廉黄山”二维码的精准监督板块上，并同步发出律师函，通过法律途径确保催缴到位。“以前去催欠款，欠缴单位喉咙比我还响，现在有了二维码，欠缴单位配合多了。”华伟东感慨。

“村监察联络站能够迎难而上、积极作为、收回欠款，实实在在提升了老百姓的信任感和获得感。”周明茶说，近年来，“家门口监委”已经成为解决群众身边问题的主阵地，“村监会、监察联络员在一线‘前哨’，我们在后台监督，形成了协同贯通、同向发力的长效机制。”

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 11 版）

(责编：杨曦、孙阳)