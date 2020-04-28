德国可再生能源占电力消耗量一半以上

新冠肺炎疫情期间，德国太阳能利用率大幅提高。德国联邦气象局表示，当地时间4月20日，德国光伏电站发电量达到约3.2万兆瓦，创历史新纪录。德国联邦能源与水业协会日前也发布数据称，2020年第一季度，德国可再生能源发电量占总电力消耗量的52%，创历史新高。
近年来，德国积极推动能源转型，大力发展可再生能源。2010年，德国联邦政府发布《能源概念》文件，提出德国到2050年的能源转型长期发展目标。2017年，德国《可再生能源法》出台了一系列新规，采用招投标模式来确定可再生能源补贴额度。2019年3月，德国联邦政府宣布成立气候保护内阁委员会，由总理默克尔直接领导，旨在推动相关立法，实现气候保护目标。当年9月，联邦政府出台了“气候保护计划2030”，并宣布计划拨款400亿欧元帮助德国传统煤炭产区在2038年之前实现可持续经济转型。
德国能源转型已取得明显成效。2019年，德国可再生能源发电量首次高于传统化石燃料发电量。其中，通过风能、太阳能等可再生能源的发电量满足了全国近43％的用电需求，硬煤与褐煤发电量分别同比下降31％与22％。根据德国政府的能源转型目标，到2050年，德国可再生能源占电力消费比重将达到80%。
德国主要通过财政补贴等方式激励可再生能源大规模发展。德国政府自1991年开始对绿色电力生产企业提供补贴，目前的年补贴额已超过200亿欧元。在补贴带动下，德国成为全球新能源投资额最多的国家之一。
德国参与的欧洲碳排放交易体系中碳排放权价格上升也对能源转型发挥了积极作用。2019年，欧洲能源交易所的二氧化碳排放价格由此前的每吨低于10欧元上涨至每吨约24欧元。这使得二氧化碳排放量高的煤炭发电利润减少，与排放更少的燃气发电和享受补贴的可再生能源发电相比竞争力下降。
德国智库“Agora能源转型”发布的数据显示，2019年，德国碳排放量约为8.11亿吨，比1990年下降了约35％，体现出德国朝着实现2020年温室气体减排目标又迈进了一步。根据德国联邦政府制定的目标，到2020年、2030年和2050年时，德国的温室气体排放总量将较1990年分别减少40%、55%和80%—95%，最终实现温室气体净零排放。
能源专家认为，德国要进一步实现减排目标仍面临挑战。大排量越野车仍受到德国消费者青睐。清洁环保的电动车技术还不够成熟，配套基础设施不完善，电动车所占市场份额依旧不高，也导致交通运输领域的温室气体排放量仍处于上升状态。2019年，德国在建筑和交通领域没有大量使用可再生能源，使得电力供应领域取得的环保成绩黯淡不少。根据“气候保护计划2030”，德国将从2021年起在建筑和交通领域实施二氧化碳排放定价，向销售汽油、柴油、天然气、煤炭等产品的企业出售排放额度，价格为每吨二氧化碳10欧元，并于2025年增至每吨35欧元。
（本报柏林电）
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