长三角铁路今年投资逾900亿

4月20日，中国“八纵八横”高铁网中沿海通道的重要组成部分——南通至上海铁路赵甸至黄渡段开始联调联试，距通沪铁路正式开通又近了一步。
今年4月7日，商合杭高铁合肥至湖州段联调联试开始，黄色动车组检测列车上线飞驰，在皖南与江淮城市群间穿梭，综合检测现场一派繁忙景象，一切为的是力争确保这条线6月底具备开通运营条件。
3月中旬以来，随着疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。中国铁路上海局集团有限公司迎难而上，一手抓好疫情防控，一手抓好铁路建设项目复工复产，安全、优质、高效地推进各项铁路工程建设，努力把疫情造成的损失降到最低程度。
为统筹推进疫情防控和经济社会发展，中国国家铁路集团有限公司对中国铁路上海局基建投资计划做出调整，全年投资预计900亿元以上，其中上半年计划完成350亿元左右，比原投资计划增加50多亿元，建设任务持续维持高位。
据介绍，长三角铁路部门计划今年开通商合杭高铁合肥至湖州段、通沪、合安、连镇南段、衢宁等8个项目，力争10个；开工建设沪苏湖、金建、合新、北沿江合肥至上海段、北沿江武汉至合肥段、宁芜铁路增建二线等6个项目，计划开通新线里程逾1000公里。
连日来，中国铁路上海局集团有限公司举全局之力保开通、保在建、保开工。铁路建设等部门发挥铁路建设牵头作用，抓好工程开复工组织，协调各项目管理机构抓好复工项目具体落实，克服施工作业人员不足、材料设备供应困难和部分工点原材料、机械无法进场等困难；逐个项目倒排工期进度，把工期节点细化到月周日，分类制定落实质量安全保障措施，盯控一个个节点，全面实现由复工复产到满产高产。
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