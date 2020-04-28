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增速降幅已明显收窄，呈逐月回升态势

投资有望逐步走出低谷（锐财经·一手抓防疫  一手促发展(55)）

本报记者  邱海峰

2020年04月28日08:27  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　近日，山西省运城市芮城县在做好疫情防控的同时，加大复工复产力度，加快推进中条山光伏发电二期工程建设。图为二期建设工地的陌南十五万千瓦光伏项目。
　　薛 俊摄（人民视觉）

　　河北省康保县善能康保生物质热电联产项目总投资4.5亿元，年可处理约28万吨农林废弃物，可代替10万吨标准煤，可输出约2.5亿千瓦时绿色电力。图为并网发电的康保县善能康保生物质热电厂一角。
　　武殿森摄（人民视觉）

　　安徽省淮北市濉溪县积极实施农村饮水安全巩固提升工程建设，今年将投资有效解决全县89个行政村30多万人饮水安全问题。图为濉溪县临涣镇沈圩村陈庄村民吃上安全的自来水。
　　万善朝摄（人民视觉）

　　再提前下达1万亿元地方政府专项债券额度、各地计划改造城镇老旧小区3.9万个、新建50万个5G基站……作为“三驾马车”之一，投资近期又有不少新动作。相关人士指出，随着政策支持的带动和投资项目建设力度加大，投资有望逐步走出低谷，成为稳经济的重要力量。

　　

　　3月新开工项目近1.2万个

　　今年一季度，投资活动明显放缓。国家统计局数据显示，1-3月份，全国固定资产投资（不含农户）84145亿元，同比下降16.1%。

　　“投资增速虽下降较多，但降幅已明显收窄，呈逐月回升态势。”国家统计局投资司司长彭永涛说。

　　具体来看，基础设施、制造业、房地产开发等三大领域投资降幅均不同程度收窄。一季度，基础设施投资同比下降19.7%，降幅比1-2月份收窄10.6个百分点；制造业投资下降25.2%，降幅比1-2月份收窄6.3个百分点，其中装备制造业、消费品制造业投资降幅分别收窄6.4和6.8个百分点；房地产开发投资下降7.7%，降幅比1-2月份收窄8.6个百分点。

　　部分民生保障领域及部分高技术领域投资实现增长。一季度，电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资增长2.0%，牲畜饲养业投资增长5.4%，家禽饲养业投资增长18.8%，生物药品制品制造业投资增长15.1%，计算机及办公设备制造业投资增长3.2%，电子商务服务业投资增长39.6%，专业技术服务业投资增长36.7%，科技成果转化服务业投资增长17.4%。

　　“随着统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作取得成效，投资运行中一些先行指标也出现积极信号。”彭永涛介绍，从新开工项目看，3月份当月新开工项目11998个，比1-2月份增加9497个；一季度新开工项目计划总投资降幅比1-2月份收窄25.1个百分点。从非制造业商务活动指数看，3月份建筑业商务活动指数为55.1%，较2月份回升28.5个百分点，其中土木工程建筑业为62.4%。从环比数据看，3月份投资环比增长6.05%，而2月份环比下降22.13%。

　　发行新增专项债券超1.1万亿元

　　如何扩大有效投资？地方政府专项债券成为重要发力点。

　　日前，甘肃省成功发行第二批37.5亿元收费公路专项债券，加上今年1月份发行的第一批，累计达70.71亿元，推动了甘肃公路基础设施加快建设。

　　包括甘肃在内，今年以来，地方政府专项债发行使用进一步加快。根据财政部数据，前期已提前下达2020年新增地方政府专项债额度1.29万亿元，截至4月15日，各地发行新增专项债券11607亿元，主要用于新建和在建项目建设；其中，用于新建项目4179亿元、约占36%，用于在建项目7428亿元、约占64%。

　　“各地发行的新增专项债券，全部用于铁路、轨道交通等交通基础设施，农林水利，市政和产业园区基础设施等领域重大基础设施项目建设。”财政部预算司一级巡视员王克冰说。

　　王克冰介绍，拟再提前下达1万亿元地方政府专项债券额度。目前，正指导各地尽快将专项债券额度对应到具体项目，组织做好债券发行准备工作，力争5月底发行完毕，确保早发行、早使用、早见效，尽快形成对经济的拉动作用。

　　“专项债可以有效解决地方基建投资资金不足的问题，今年进一步加大规模、加快发行使用有助于对冲疫情影响，带动社会投资，扩大市场需求。”国家信息中心经济预测部副主任牛犁对本报记者说。

　　坚定实施扩大内需战略

　　“在外需受阻的情况下，必须坚定实施扩大内需战略，为稳住经济基本盘提供支撑。”国家发改委国民经济综合司司长严鹏程指出，在扩大有效投资方面，重点是聚焦短板领域特别是疫情防控暴露出的短板弱项，加快公共卫生防控和应急医疗救治能力建设，实施城镇老旧小区改造，大力推动以县城为重要载体的新型城镇化建设，推进环境卫生设施提级扩能、市政公用设施提挡升级、公共服务设施提标扩面、产业配套设施提质增效，加强传统基础设施和新型基础设施投资，促进传统产业改造提升，扩大战略性新兴产业投资。

　　住房和城乡建设部副部长黄艳介绍，2019年，各地改造城镇老旧小区1.9万个，涉及居民352万户；2020年，各地计划改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户。

　　加强新型基础设施投资，5G成为重点之一。有机构测算，到2025年，中国5G网络建设投资累计将达1.2万亿元；2020至2025年，5G商用直接带动的经济总产出将达10.6万亿元。

　　“将持续加快推进5G网络建设。”工信部信息通信发展司司长闻库表示，截至3月底，全国已建成5G基站19.8万个，预计今年全年新建50万个5G基站。

　　牛犁认为，带动扩大有效投资，财政政策和货币政策可以协同发力，加强政策支持的针对性，尤其要重视提高投资效率。“接下来，投资有望逐步恢复、增速由负转正，其中基建投资可能会回升得更快些。”

(责编：杨曦、孙阳)
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