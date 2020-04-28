义乌在册市场主体突破60万户

据新华社杭州4月27日电 （记者屈凌燕）记者从义乌市市场监管局获悉，截至26日，义乌在册市场主体数量突破60万户，同比增长21.62%，位居全国县级市第一。其中今年4月份以来日均新设量约850余户，同比增长26.4%，超过上年度节后登记最高峰时段水平。
值得一提的是，年初以来义乌新设市场主体4.28万户，其中，仅1月、2月较去年同期出现短暂回落，3月份新设市场主体1.68万户，追平去年同期新设量，4月份以来新设市场主体1.5万户，同比增长20%以上，回暖趋势明显。
自商事登记制度改革至今，义乌市场主体始终保持量质并举的高速成长态势。2013年至今，市场主体从17万户增长至60万户，年均增幅高于20%，2018年和2019年连续两年新设量超10万户。
在企业数量大增的同时，义乌企业发展结构不断优化，今年以来新设公司制企业15270户，占企业比重达99.34%以上；新增“个转企”545家，位居全省首位。产业结构稳步调整，存量主体中第一产业占比0.28%，第二产业占比14.69%，第三产业占比85.01%，产业结构正在稳步调整。
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