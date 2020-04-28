“无接触餐厅”重塑餐饮新形态（创新茶座）

对餐饮行业而言，疫情是一次危机，也是一块试金石。疫情既是对企业公共卫生应急能力的考验，在加速行业洗牌的同时，又让更多商家认识到行业未来需要进行数字化升级的重要性和迫切性。

“无接触餐厅”是数字化餐饮经营模式的最新产物，但是其背后的“无接触经济”却并非一个全新概念。早在2017年，以无人便利店、无人货架等为载体的“无接触经济”便曾出现在我们身边，但多数“无接触”商业探索进展缓慢。

暂时的不尽如人意，并未阻挡行业对于更智能更高效前景的探索。市场进化需要经历时间的洗礼，在新冠肺炎疫情防控过程中，各种“无接触”服务优势凸显，为餐饮行业的发展增添了新动能。

“无接触餐厅”为何能够迅速蹿红？原因不难理解。“无接触经济”的核心是借助互联网技术打破时空限制，随着大数据、人工智能、云计算等新兴技术的日益发展，“无接触餐厅”的落地实践早已具备相应的硬件基础。而作为一种解决方案，“无接触餐饮”服务既符合当下抗疫的需求，又能够最大化减轻疫情引发的餐饮消费降级影响。

“无接触餐厅”的兴起，正在重塑餐饮业形态。从只靠线下堂食经营的单一盈利模式，转型为线上线下两条腿走路的“下一代门店”，餐饮企业势必需要依靠更多新技术的帮助。通过数字化改造，“无接触餐厅”能实现更高程度的系统化管理，门店盘点、库存管控皆可远程执行，能有效提升线下门店管理效率。

“无接触餐厅”的兴起，重新定义了餐饮服务场景，普通劳动力也可得到赋能释放。以送餐机器人为例，现阶段其推广应用的主要原因在于保障传菜环节的干净卫生，但对于普通传菜员来说，送餐机器人也是分担工作压力的“好帮手”。单纯的传菜任务量被机器分担，人力资源就可更多运用于诸如“添餐”等个性化服务中，进而更好地满足顾客用餐需求。

“无接触餐厅”的兴起，改变了用户的消费习惯，能增强消费体验好感。“无接触点餐”等方式避免了可能因人工效率低而造成的诸多问题，能更好满足顾客对细分场景的需求。此外，在疫情防控中，消费者更深地意识到食品安全和健康餐饮的重要性。未来，绿色、健康、安全将成为餐饮消费的主导，而以此为创立宗旨的“无接触餐厅”也将影响更多潜在用户的消费习惯。

长期来看，由于“无接触餐厅”涵盖餐饮行业的全流程服务，因此必须要做好顶层设计、制定相关服务标准并搭建“无接触”服务的基础设施和支撑平台。3月12日，中国饭店协会在完善餐饮企业“无接触”配送、点餐、进货等环节基础上，发布了《餐饮企业新冠肺炎疫情防控期间“无接触餐厅”与“安心餐厅”实施指南》，为餐饮企业提供操作指引。

毋庸置疑，作为一个新兴事物，“无接触餐厅”在迎来发展机遇的同时也面临着众多挑战。如何避免“无接触”服务成为非常时期的营销噱头，如何在长远发展中与餐饮行业的整体转型结合起来，这些都需要全行业的通力合作，才能让“一招鲜”变为常胜法宝，更好地满足居民日益多元的饮食需求，从而实现餐饮行业的下一站升级。

(责编：杨曦、孙阳)