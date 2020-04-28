马建华在施工中。

本报记者 贺 勇摄

李天琴（左一）在介绍产品。

吴燕峰摄

武汉某商场销售员在熨烫衣服。

新华社发

倪许剑在车间工作。

永 轩摄

“所有的辛苦都特别值得”

地 点：北京 国家会议中心二期施工现场

劳动者：北京建工集团工人马建华

4月16日，国家会议中心二期施工现场，北京建工集团工人马建华同工友们拧动顶在钢架上的砂箱阀门，最后一段流沙缓缓从里面流出。

此时，一个个数字在实时监控大屏幕上闪烁，一声声报告从现场传来：“支撑点位反力归零！”“卸载完成！”至此，工程总承重达4.65万吨的桁架转换结构成功完成卸载，标志着国家会议中心二期钢结构不再依靠“拐杖”支撑，实现了“自主站立”。从3月16日开始，整整1个月。

“我觉得所有的辛苦都特别值得。”这一刻，马建华眼睛湿润了。

国家会议中心二期是北京2022年冬奥会的主新闻中心和国际广播中心，首层设计为超大跨度钢结构“无柱空间”。

北京建工在首层空间内架设了205根临时支撑柱用于承重。最后进行桁架卸载，实现结构的独立承载。而拧动砂箱阀门就是最后一步。这动作看似简单，但马建华知道，其背后凝聚着工程技术人员的心血。最终，项目团队选用支撑顶端带有砂箱的支撑柱，卸载时，砂箱中的砂缓慢流出，临时支撑柱的柱顶也随之缓缓脱离支撑状态。

“我们成功完成了目前国内最大规模的钢桁架转换结构卸载，我感到无比自豪！”马建华说。

“想把秦岭农家宝贝给网友晒晒”

地 点：陕西省佛坪县 “爱尚菇粮”工厂

劳动者：工厂负责人李天琴

配料、和面、上机、切条……伴着机器阵阵轰鸣声，戴着口罩的李天琴和十几名工人一道，仔细查看细长的挂面赶制完成，心里满是喜悦。

走进秦岭南麓小城陕西省佛坪县农产品加工企业“爱尚菇粮”工厂的车间里，生产线上热气腾腾。

“3月复工以来，我们厂生产的香菇挂面，已经卖了十几吨。”工厂老板李天琴说，“我们正加班加点赶订单，产量已经接近去年同期的水平。”

香菇酱、香菇干等生产线上，同样是一片热火朝天场景。“农产品深加工，打通上下游很关键。”这阵子，李天琴手机响个不停，联系收购、定点批发，她忙得团团转。复工复产一个多月来，工厂生产的袋装香菇卖了8吨、香菇酱销售2万多瓶。

手头活儿不少，李天琴脑子里还盘算着一个大计划。“我们建起农产品超市，正在买货架，打算展销本地的大米、香菇、鸡蛋、黑猪肉……”李天琴说，在超市二楼，还有个网络直播房间正在装修，“今年‘五一’假期，我们也想‘触个网’，把这个秦岭小城的农家宝贝给网友晒一晒。”

“线上直播效果真不错”

地 点：湖北省武汉市 光谷世界城购物中心

劳动者：女装店店员龚女士

武汉光谷世界城购物中心，上下5层的商店已经全部复工。适逢工作日，前来购物的顾客并不多。女装店店员龚女士和同事忙着接收线上订单。“我们4月1日就复工了，这段时间主要接受网上订单，大概能占到每天销售量的80%以上。”龚女士说。

该购物中心周边有不少小区、学校和写字楼，往常龚女士所在店里一直不愁顾客，但防疫期间，店面有两个多月没法营业，生意受到很大影响。

“现在的销售额大概是以往的30%。”龚女士说，店里已经换上了夏装，年前积压的春装正在7折促销。为了减少损失，店里把之前的会员拉了5个微信群，每位店员分管一个微信群。

“微信群成了抗疫期间与顾客沟通的主要渠道，我们负责汇总顾客需求、寄送货品。”龚女士说，为了推广新款服装，她和同事们会参加店里每隔一段时间组织的线上直播，展示新款服装。“线上直播效果真不错，带动了不少销量。”

“我们一定要把损失挣回来。”龚女士说，店里针对的都是女性客户，她们对服装的需求量还是挺大的。夏装销售期是4月到8月，随着武汉有序恢复生产生活秩序，服装经营有望重回正轨。

“事业都是干出来的”

地 点：江苏省南通市 政田重工公司

劳动者：锚机事业部生产部部长倪许剑

“员工有活力，企业发展才能更有潜力。”连日来，在江苏政田重工股份有限公司锚机事业部生产部部长倪许剑带领下，工人忙着加班加点抢工期，努力把疫情造成的经济损失抢回来。

在金工、冷作、涂装、装配等车间，厂房内一派繁忙。电动变频锚绞机、电动变频甲板起重机、折臂海工吊等多项新产品正在紧张生产中。为了抢工期，倪许剑带着车间里200名工人实行两班倒，甚至连夜赶工。

虽然受到疫情影响，但公司今年一季度销售收入还是同比增长了10%。“事业都是干出来的。疫情带来的影响是暂时的，阻止不了企业发展的脚步。”倪许剑说，公司一直坚持自主创新，通过成立企业技术研发中心，创新研制多项高技术含量、高附加值的新产品。例如，新产品液压回转吊成功成为南极科考船“雪龙号”的配套设备。

近期，公司正忙于新厂区的设备调试工作。待新厂区全面建成投产后，这里将成为全国最大的船舶甲板机械生产基地。“新厂区即将建成，意味着公司经营范围更大，我们的干劲更足了。”

(责编：杨曦、孙阳)