北京暂停出让朝阳区东坝两宗限价地 总起拍价70亿

人民网北京4月28日电（许维娜）日前，北京市规划和自然资源委员会发布了关于暂停北京市朝阳区东坝乡两宗住宅混合公建用地挂牌交易的公告。公告称，现因故朝阳区东坝乡东风村1104-611地块和1104-612地块两宗F1住宅混合公建用地，宗地合计起拍价格70.28亿元。

资料显示，地块编号京土整储挂(朝)[2020]009号，地块名称北京市朝阳区东坝乡东风村1104-611地块F1住宅混合公建用地，地块位于朝阳区东坝乡，建设用地面积2.66万平，规划建筑面积≤79829平方米，用地性质为F1住宅混合公建用地，起始价32.06亿元。竞价起始时间为2020年4月16日，竞价截止时间为2020年4月29日。

出让文件显示，本次出让宗地中商品住房销售均价不超过69422元/平方米，且最高销售单价不得超过76364元/平方米。另外，该项目地块不再配建保障性住房，本次出让宗地居住用途建筑规模中套型建筑面积90平方米以下住房面积所占比重需达到70%以上。

地块编号京土整储挂(朝)[2020]016号，地块名称北京市朝阳区东坝乡东风村1104-612地块F1住宅混合公建用地，地块位于朝阳区东坝乡，用地性质为F1住宅混合公建用地建设用地面积3.17万平，规划建筑面积≤95020平方米，起始价38.22亿元。竞价起始时间为2020年4月29日，竞价截止时间为2020年5月15日。

出让文件显示，本次出让宗地中商品住房销售均价不超过69422元/平方米，且最高销售单价不得超过76364元/平方米。另外，该项目地块不再配建保障性住房，本次出让宗地居住用途建筑规模中套型建筑面积90平方米以下住房面积所占比重需达到70%以上。

此外，北京市规划和自然资源委员会还曾发布关于暂停北京市朝阳区金盏乡小店村3005-02、3005-08地块R2二类居住用地出让挂牌交易的公告，宗地起拍价格63.63元。

(责编：许维娜、夏晓伦)