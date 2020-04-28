“坐着火车游北京”活动成功首发 推动北京旅游市场复苏

人民网北京4月28日电 （记者乔雪峰） 记者从中国铁路北京局集团有限公司（以下简称：北京铁路局）获悉，为积极响应北京市文化和旅游局关于在“疫情防控常态化情况下推动北京市旅游市场复苏”的号召，提升市郊铁路怀密线（S5）“第二趟开往春天列车”的品牌知名度与影响力，在北京市文化和旅游局、中国铁路北京局集团有限公司的大力支持下，中国铁道旅行社集团有限公司充分发挥铁路资源优势，以市郊铁路怀密线（S5）“花海”主题列车为载体，于4月25日成功首发“漫越花海?畅游京郊”—坐着火车游北京主题活动，引导北京市民乘坐市郊铁路游北京，为游客提供安全、舒适、绿色、健康、温馨的铁路旅游出行体验。

据悉，此次活动以云蒙山国家森林公园为目的地。云蒙山毗邻黑山寺火车站，从清河站乘坐S5线即可抵达，其山势耸拔，奇峰异石多姿，飞瀑流泉遍布，林木花草馥郁，集泰山之雄，华山之险，黄山之奇，峨媚之秀于一体，自然风景十分优美。

据了解，为做好疫情防控工作，中国铁旅集团与北京客运段、通州车务段、云蒙山景区等单位密切配合，专门调配了火车站到景区的接驳巴士，严格执行消毒、测温、佩戴口罩、查验健康码、大巴隔位就坐等疫情防控措施，确保游客放心、安心健康出游；清河站和黑山寺站开辟专用候车区和进出站通道，由专人组织游客分批进站乘车，列车采用“隔座售票”方式，为游客提供了舒适、安全的乘车环境；铁旅集团严格把控团队规模和游客健康状况，统一配发健康早餐和防疫口罩，选派优秀导游全程为游客提供优质服务，每一个细节的安排都凸显了中国铁旅集团以游客为中心的精细化服务理念。

首发活动得到游客的一致好评。北京铁路局将继续加强与铁路沿线旅游主管部门和景区的合作，于劳动节期间推出古北水镇、云蒙山、云峰山、雁西湖等方向的“坐着火车游北京”系列京郊游产品。以更多丰富多彩、方便安全、防控严密的铁路旅游产品，为北京市在疫情防控常态化情况下旅游复苏做出国铁企业的应有贡献。

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