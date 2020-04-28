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嘀嗒出行发布五一假期安全出行保障公告

2020年04月28日11:56  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月28日电 （记者乔雪峰） 4月28日，嘀嗒出行发布“2020五一假期安全健康出行保障公告”，公告提出7x24小时安全值班、产品安全功能升级、严格监督用户遵守安全规则、上线健康出行承诺机制、强化安全及健康出行保障、强化“五一”健康安全出行宣导六大措施，全力守护广大人民用户在五一期间的平安和健康出行。

据了解，目前，嘀嗒出行已提前落实五一假期安全运营值班表，各值班人员在值班日期须保持电话24小时开机，并能对发生的安全相关工作及时做出回应。同时，嘀嗒出行与各地警方通过警企协作群实现高效沟通协作，确保警情第一时间得到配合处理。

针对用户的平均出行距离和跨城出行频率均将有所增加的情况，嘀嗒出行将通过产品安全功能强化升级，更有效保障用户在行程中的安全。

为了进一步保障五一期间的用户出行安全，嘀嗒出行将严厉打击顺风车线下交易、非法营运、私自加价以及违规多拼等行为，一经发现核实将严厉处罚。

此外，嘀嗒出行还将通过App、微信和短信等多种渠道，提醒用户做好健康防护，遵守交通安全规则，理性安排出行。

建议就近且错峰出游，尽量避开热门景点或者景点高峰时段，尽量选择室外旅游。如准备跨地区出游，应该选择近期没有病例报告的地区，并且提前联系景区了解当地防控政策，按要求做好包括申请健康码，准备健康证明在内的各项准备。

建议做好防疫出行攻略，提前了解出发地，途径地和目的地的管控标准，科学评估自己是否愿意在旅行结束返回后居家隔离14天。出行前和出行中请做好健康防护措施，准备充足的口罩，消毒液等物品，行程中注意开窗通风，出行后做好车辆消毒和清洁。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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