原标题：高德发布五一预约出游攻略 “亿元安心行礼包”助力五一出行

今年五一，五天长假，是自2008年取消五一黄金周之后、12年来最长的五一假期。随着假期临近，旅游市场回暖趋势明显，很多市民已经开始提前规划周边游。为帮助市民安心出行，高德地图发布五一预约出游攻略，并面向全国发放总量亿元级别安心行大礼包。

据悉，高德 “亿元安心行大礼包”覆盖打车出行、安全驾驶产品、结伴自驾、门票酒店预定等，从出游规划，到打车上路，到门票酒店整个全链路一站式支持。

城市游、郊区游也将会是本次五一出行的热门选择，高德打车在全国范围推出了一系列优惠举措，帮非自驾用户安全出游，助力文旅复苏。计划前往景区的用户可在高德地图搜索“五一出游”进入专题页，免费领取价值51元的安心打车津贴。整个五一期间，用户使用高德打车，不论起点或终点为A级以上景区，均可获得打车优惠。此外，高德还将推出五一专享百元礼包，拼团成功仅需0.1元即可购买。同时还与口碑、银泰合作，打完车即可获得100元银泰满减购物券，往返全国240多个商圈综合体时，还可获得打车直减优惠。

对于驾车出行的用户来说，没有什么比安全抵达更重要。为保证五一期间驾车用户出行安全，高德地图推出了物联网安全硬件——智能三角警告牌。当发生事故或车辆故障，将高德地图智能三角警告牌支起时，会自动向后方高德地图用户提示事故信息，防范二次事故。和传统三角警告牌相比，高德地图智能三角警告牌将预警范围扩大20倍以上，不受天气或视线条件影响。沪宁高速公路的实际应用数据显示，物联网交通安全设施可有效降低34%的二次事故。目前，用户可在天猫线上购买高德地图智能三角警告牌，五一期间的优惠力度最高可达百元。

针对自驾结伴出游的用户，高德地图还特别推出国内首个兼具实用性和趣味性的“游戏化”组队功能。实时共享队友位置，跟车不掉队，看谁最晚到，五一跟朋友一起组队出行，再也不用对讲机了。

今年五一，开启了首个预约小长假，据高德地图数据显示，在全国1000家高热景区中，有近17.3%景点需要提前预约。市民可在高德地图上查看哪些景区需要提前预约，哪些仅支持在线购票，领红包享优惠直接购买，避免踏空。

高德地图有关负责人介绍说，从打车出游到安全驾驶、自驾结伴、门票预定，高德发布亿元级别的一站式五一出行大礼包，将能真正为用户带来实惠，有效拉动五一出游，助力文旅产业复苏。高德地图五一推出的系列活动，也向外界传递出高德正在深耕立体化信息服务和全域化出行服务，围绕一站式出行服务平台，打造新出行，新生活，用技术普惠大众。

此外，高德还对特殊时期的五一长假进行了出行提示，于日前发布《2020年五一假期出行预测报告》，报告根据权威政府部门通知，提示出游用户：五一假期，全国性文体活动及跨省跨境旅游等暂未恢复；旅游景区只开放室外区域，室内场所暂不开放；分时段预约游览。为避免聚集扎堆，市民还可在出行前用高德地图查询景区实时人流量情况。（李经）

(责编：夏晓伦、乔雪峰)