高德发布五一预约出游攻略 “亿元安心行礼包”助力五一出行

今年五一，五天长假，是自2008年取消五一黄金周之后、12年来最长的五一假期。随着假期临近，旅游市场回暖趋势明显，很多市民已经开始提前规划周边游。为帮助市民安心出行，高德地图发布五一预约出游攻略，并面向全国发放总量亿元级别安心行大礼包。
据悉，高德 “亿元安心行大礼包”覆盖打车出行、安全驾驶产品、结伴自驾、门票酒店预定等，从出游规划，到打车上路，到门票酒店整个全链路一站式支持。
城市游、郊区游也将会是本次五一出行的热门选择，高德打车在全国范围推出了一系列优惠举措，帮非自驾用户安全出游，助力文旅复苏。计划前往景区的用户可在高德地图搜索“五一出游”进入专题页，免费领取价值51元的安心打车津贴。整个五一期间，用户使用高德打车，不论起点或终点为A级以上景区，均可获得打车优惠。此外，高德还将推出五一专享百元礼包，拼团成功仅需0.1元即可购买。同时还与口碑、银泰合作，打完车即可获得100元银泰满减购物券，往返全国240多个商圈综合体时，还可获得打车直减优惠。
对于驾车出行的用户来说，没有什么比安全抵达更重要。为保证五一期间驾车用户出行安全，高德地图推出了物联网安全硬件——智能三角警告牌。当发生事故或车辆故障，将高德地图智能三角警告牌支起时，会自动向后方高德地图用户提示事故信息，防范二次事故。和传统三角警告牌相比，高德地图智能三角警告牌将预警范围扩大20倍以上，不受天气或视线条件影响。沪宁高速公路的实际应用数据显示，物联网交通安全设施可有效降低34%的二次事故。目前，用户可在天猫线上购买高德地图智能三角警告牌，五一期间的优惠力度最高可达百元。
针对自驾结伴出游的用户，高德地图还特别推出国内首个兼具实用性和趣味性的“游戏化”组队功能。实时共享队友位置，跟车不掉队，看谁最晚到，五一跟朋友一起组队出行，再也不用对讲机了。
今年五一，开启了首个预约小长假，据高德地图数据显示，在全国1000家高热景区中，有近17.3%景点需要提前预约。市民可在高德地图上查看哪些景区需要提前预约，哪些仅支持在线购票，领红包享优惠直接购买，避免踏空。
高德地图有关负责人介绍说，从打车出游到安全驾驶、自驾结伴、门票预定，高德发布亿元级别的一站式五一出行大礼包，将能真正为用户带来实惠，有效拉动五一出游，助力文旅产业复苏。高德地图五一推出的系列活动，也向外界传递出高德正在深耕立体化信息服务和全域化出行服务，围绕一站式出行服务平台，打造新出行，新生活，用技术普惠大众。
此外，高德还对特殊时期的五一长假进行了出行提示，于日前发布《2020年五一假期出行预测报告》，报告根据权威政府部门通知，提示出游用户：五一假期，全国性文体活动及跨省跨境旅游等暂未恢复；旅游景区只开放室外区域，室内场所暂不开放；分时段预约游览。为避免聚集扎堆，市民还可在出行前用高德地图查询景区实时人流量情况。（李经）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】