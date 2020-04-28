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海天塑机积极推动复工复产 单月出运台量超4000台

2020年04月28日14:15  来源：人民网-财经频道
 

 随着国内疫情防控形势积极向好，加快恢复人民群众生活秩序和积极推动企业复工复产成为当务之急。

海天塑机在加强疫情防控的同时，承担企业社会责任，通过多项措施全面保障企业安全复工复产，抢抓“后疫情”时期发展机遇。

面对疫情阻击战和经济保卫战，海天始终坚持“两手抓”。自复工复产以来，海天严守“防控从严”原则，动态管控员工健康状况，严格排查厂区进出人员，全面消杀公共区域卫生，关闭食堂、休息区减少聚集，提倡线上办公降低风险，从严从细做好疫情宣传、物资筹备等防控工作。

在抓好疫情防控工作的同时，严格遵守公司各项安全制度、流程规范，科学制定分批次复工复产时间节点，加快配套产业复工复产规划，维持生产整体平稳，优化全年生产计划，全力保障订单产品供应和防疫急需物资生产，将疫情的影响降到最低，为抓住疫情缓解后的市场机遇奠定基础。

自2月10日复工以来，在保证防疫安全的前提下，海天紧急驰援一线防疫物资的生产需求，积极组织生产材料，优先保障呼吸机、额温枪、护目镜、消毒剂、快餐盒等防疫物资生产企业注塑机订单的生产和发运。据介绍，海天塑机生产线满负荷运转，所有车间员工加班加点完成订单任务。

随着海内外疫情形势的不断分化，对外贸易压力逐渐递增的同时，国内市场需求持续增长，且创历史新高，市场需求主要集中于医疗、包装、小家电等行业。在刚刚过去的3月份，海天塑机的当月产品出运台量超4000台，订单台量接近5000台。疫情期间，这一业绩鼓舞人心，极大地促进了公司全体员工的信心。

作为注塑机龙头企业，公司复工后面临产业链上下协同困难、区域间物流不畅通、配套产品供应不足等问题。为切实保障生产，海天积极协助上下游企业开展疫情防控工作及复工复产备案，同时整理产业链相关配套企业名单，在市、区政府的大力协助下，将配套企业纳入优先审核范围，建立防疫一体、产业协同的复工复产模式。此外，由于制造业外地员工占比较大，输入性风险较高，为确保配套企业防疫工作顺利开展，海天主动出资对其外地返甬人员进行核酸检测。

受疫情影响，部分配套企业复工后出现现金流趋紧、市场需求乏力等困难，为缓解配套企业资金压力，促进配套企业恢复正常生产，海天还提前向20多家供应商支付未来四个月的原材料货款。供应商主要集中在宁波及周边地区，负责生产铸件、机身等原材料。通过提前支付货款，公司在“后疫情”时期生产高峰来临前锁定了货源，同时帮助配套企业切实解决实际困难，协同化解疫情危机，实现互利共赢。

通过开展线上培训、提供远程售后服务等方式，海天在疫情期间也毫不松懈，持续为客户提供恰到好处的服务与支持。与此同时，海天在数字化平台搭建、智能化工厂布局、内部管理创新等领域探索。（牛广文）

(责编：许维娜、夏晓伦)
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