“熬夜、通宵、多走几步……”普通的选择 浓浓的暖意

“要考验我们的时候到了！”当他说出这句话时，墙上的时钟指针停留在凌晨1点43分。自从疫情爆发、中心开检后，武汉平安健康（检测）中心院长金朝林对这种夜以继日的高强度工作节奏早就习以为常。

和许多普通人一样，金朝林又一次选择了熬夜。但他不是为了刷剧打游戏，而是因为刚接到一个艰巨而紧急的任务：为武汉公安机关、社区、环卫工人以及市内企业员工提供CT检查服务，协助单位疫情排查清零。

深夜，金朝林仍在部署和调动中心医护团队投入战斗。

4月8日，随着武汉解封重启，各大企业正式进入全面复工复产倒计时，但潜在的病毒威胁，让企业复工复产筛查工作迫在眉睫。而金朝林所在的检测中心接到的这个任务时间紧、任务重，最多的时候一天需要完成近6000人的检查量，这让金朝林在第一时间就召开了紧急会议，部署后续筛查工作，尽管此时已是凌晨时分。但这次任务也让一直忙于工作的他感受到武汉复苏的希望。

“我坚信我们的团队是不摆花架子、干实事的战士！我们一定要圆满完成任务！”虽然有些疲惫，但金朝林依旧用激扬的语气鼓舞着中心的同事们。随后，他便带领客服团队开始录入筛查名单工作，直至深夜。

深夜，还在工作岗位上忙碌的金朝林接受记者采访，介绍工作进展。

疫情期间，在大家安然入眠的夜晚选择坚守岗位的人，还有很多。

2月28日，吕东玉接到了来自深圳市政府的紧急需求：深圳市需要一个可以进行口罩预约、资质鉴别和公平抽签的系统，从而满足政府扶持中小企业的口罩分配工作，助力深圳市中小企业实现全面复工复产，而留给她的时间只有3天。

没有丝毫迟疑，吕东玉立刻召集政务部门的同事开会对政府需求进行深度分析和精确部署。为了能按时完工，给深圳中小企业争取到更多的复工复产时间，她主动放弃了周末休假时间，甚至是休息时间。

在之后的72小时内，她带领项目小组不眠不休地投入到程序开发工作中，一人身兼多职，既是项目的决策者和领导者，也是系统编程的程序员，也是自己出资，保障项目组伙食的后勤主管。

平安智慧城市智慧政务事业部总经理吕东玉参与研发工作，带领团队战“疫”。

经过通宵奋斗的3天3夜，3月3日清晨，“中小企业口罩预约系统”准时上线，共计有10000家深圳市企业通过系统抽签的方式，获得了深圳市政府向企业免费发放的一次性口罩，顺利复工复产。

经过三天奋战，“中小企业口罩预约系统”正式上线。

在某实业有限公司门口来了一批“不速之客”，为企业送上了一份“安心大礼”。跟随着配送防疫物资的货车，几位“陌生人”在道路封锁的情况下，往返步行500多米，用大半个小时的时间将免费赠送的30桶消毒液送到企业门口，让企业复工不再有后顾之忧。

“多花一些时间，多走一两步”这些看似平常的举动，如果一直坚持，并将它投入到防控疫情、支援复工复产上，将会收获完全不同的温暖和善意。“多走几步”这个看似普通的选择就给企业们带去了别样的安心。而在广东省的其它475家企业，和他们一样的人用同样方式为复工企业免费送去了消毒液13540桶，也送去了一份保障和安心。

4月8日伴随武汉解封，平安产险为湖北企业客户赠送5万份消毒水。

“熬夜、通宵、多走几步……”这些“普通”的选择，在他们身上却散发出浓浓暖意。

(责编：许维娜、夏晓伦)