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5万家安心餐厅助力双品网购节 释放消费潜能

2020年04月28日17:21  来源：中国网
 

第二届双品网购节今日正式拉开序幕，本届双品网购节由商务部、工业和信息化部、国家邮政局和中国消费者协会共同组织，将从4月28日持续至5月10日，旨在激发市场活力、扩大居民消费、赋能产业发展。

此前，商务部已明确将推进线上线下深度融合，支持线上经济、平台经济发展，鼓励实体零售加快数字化转型，促进消费新业态、新模式、新场景普及应用。而本届双品网购节举办的目的之一，正是致力于将在疫情防控期间催生的新型消费、升级消费培育壮大起来。本届双品网购节期间，“安心消费节”还将在武汉、上海、深圳、厦门、台州、佛山、南京等30余座城市展开丰富的活动，包括为消费者带来餐饮等丰富选择和折上折的让利等，激发消费需求，释放消费潜能。

据悉，美团点评携手平台上35万家“安心餐厅”，超过4500家大众点评“必系列”商户及“2020必系列”入围商家一起助力本届双品网购节，为消费者打造安心消费、品质生活的本地生活服务消费主阵地。

所谓“安心餐厅”，是指在商务部、国家卫生健康委联合发布的《零售、餐饮企业在新型冠状病毒流行期间经营服务防控指南》指导下，餐饮商家按照《餐饮商户卫生服务信息在线披露规范》，承诺执行店内消毒、员工测温、餐位设置、佩戴口罩、后厨环境、防护物资、传菜过程等7项防疫举措，就可以在线上取得“安心餐厅”标识。

成为“安心餐厅”，不仅意味着餐饮商家通过平台数字化能力将防疫安全举措流程化、标准化、线上化，也获得了推广流量资源扶持，并为餐厅带来订单量提升。目前，全国安心餐厅优质商户的订单量增长达61.6%，比同期未加入商户高出46.5个百分点。足见在疫期及疫后恢复期，“安心”已成为商户复工加速、消费需求回暖的强力助推器。

位于武汉的湖北刘胖子家常菜，在武汉解封后也上线了“安心餐厅”标识。在餐厅运营负责人刘云曦看来，武汉经历了严重疫情，很多顾客不敢到店消费，美团“安心餐厅”以及此前推出的“无接触安心送”等措施，有助于帮助顾客放心出门、安心消费。

今年的双品网购节，恰逢首个五一小长假。随着城市中包括餐饮业在内的生活服务业逐步恢复正常经营，蛰伏的品质消费潜能也将进一步被激活。在双品网购节期间，大众点评“必系列”商家也将成为助力消费者探索城市特色文化，重启城市品质生活的消费指南。

双品网购节期间，美团“安心消费节”也在武汉、上海、深圳、厦门、台州、佛山、南京等30余座城市持续进行。例如，在武汉，为活跃消费市场，释放消费潜力，支持武汉市商贸和文旅行业复工、复产、复市，武汉市政府出资5亿元，通过互联网平台为消费者提供武汉消费券。消费者抢券后，即可在美团享受吃喝玩乐福利，下馆子、点外卖、逛商场、玩景区、住酒店、叫闪购等都可使用。

又如，在上海“五五购物节”中，美团计划投入超过12亿补贴，联合沪上数万家餐饮、美业、景区、酒店、文化娱乐商户以及各大商场商圈开展一系列“线上+线下”的优惠促销活动。例如，将推出“安心畅吃节”、“百家餐厅吃起来”、“早鸟票”、“寻味魔都美食节”等系列专题活动。

据了解，截至4月27日，美团与地方政府联合推出的“安心消费节”已在北京、上海、武汉、银川、天津、深圳、厦门、赤峰、佛山、台州、南京等近40座城市落地，通过以餐饮业、超市、酒店、住宿、商圈等本地生活服务为切入口提倡安心消费，助推经济复苏。其中，涉及政府出资消费券合作的地市区有22个。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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