中国系统“渝”你有约 赋能重庆数字经济发展

4月26日，中国电子与重庆市人民政府签署战略合作协议，双方将聚焦数字经济和现代数字城市建设，加速技术、资本、人才、信息等资源对接，在建设西南信创技术研发示范中心、软件产业园、现代数字城市、数据中心等方面开展深度合作。作为中国电子数字与信息服务板块核心企业，中国系统参加此次签约，并达成多项合作，助力重庆数字经济发展。
在中国电子与重庆市人民政府签署的战略合作协议中，中国系统将承担现代数字城市、行业数字化等合作的落地。
在推进行业数字化转型领域，中国系统将与重庆共同建设富有重庆特色的工业互联网平台，为重庆区域内汽车、电子、装备等重点制造业企业提供工业诊断及改造服务、工业互联网及智能工厂解决方案，并提供企业上云及智能制造服务。
此外，中国系统与重庆高新区管委会签署《中国电子·重庆信创产业示范基地项目合作协议》，根据协议，中国电子·重庆信创产业示范基地主要由西南信创技术研发示范中心和中国电子（重庆）软件产业园两部分建设内容组成，建成后将广泛集聚信创产业、现代数字城市和大数据等企业，并通过发起成立西南地区信创产业生态联盟，在重庆高新区培育建立信创产业高地。
其中，西南信创技术研发示范中心将由信创产业孵化器、生态开放平台、展示和文化传播平台等三个核心平台，以及信创产业人才培养中心、信创产业研究院等两个支撑平台组成，同时将携手部分国内及西南地区信创企业、高校院所、行业机构、服务机构等共同成立西南地区信创产业生态联盟。
中国电子（重庆）软件产业园则将建设多个细分领域的信创产业集群，包括信创+电子信息制造产业集群，以及以场景应用信创软件和信创新技术软件为主的信创软件产业集群等。
“信创产业示范基地落户重庆高新区，不仅将带动一批信创产业赋能平台和服务平台入驻，还将激活重庆本地及周边区域信创企业、高成长企业及高校院所、服务机构、专业人才等资源要素在区域内集聚。”重庆高新区管委会负责人表示，该基地建成后，将为重庆高新区导入一批信创产业、现代数字城市和大数据等类型成熟产业企业，同时双方将共同培育一批技术创新企业和创业团队，建成一批信创产业服务平台，并通过举办创新创业大赛、信创高峰论坛、信创技术交流等活动，推动重庆高新区建成为全市信创产业全要素集聚区、西南地区信创技术创新高地和原创技术发生地、国家信创技术和产品双向流通重要窗口。（牛广文）
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