北京设立中关村科学城商务服务中心

本报北京4月28日电 （记者贺勇、施芳）4月24日下午，来自浙江杭州的两位工程师入住位于北京市海淀区的中关村科学城商务服务中心，成为疫情期间服务中心的第一批客人。
目前，中关村科学城累计复工企业达5万多户，企业跨区域开展业务的需求日益增加。为解企业的燃眉之急，北京市海淀区成立中关村科学城商务服务中心，为进京开展商务活动的人员提供“全流程、全闭环”服务，加快推动企业复工复产。
商务服务中心设在裕龙国际酒店，中关村科学城相关企业可通过拨打区复工复产热线电话，提供来京人员名单、行程安排及商务活动安排等信息。人员到京后，由对接企业安排固定接待人员、固定车辆负责接送，统一在商务服务中心入住。来京人员如来京前未做核酸检测，抵达酒店后会走单独通道，海淀区卫健委将协调第三方机构进行核酸检测，24小时内出结果，如无异常即可正常开展商务活动。“国内有的地区核酸检测不方便，我们请区疾控中心安排专人入驻，随到随检。”海淀区发改委副主任秦兆强说。
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