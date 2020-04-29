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餐企调价要综合算账(生活漫步)

罗珊珊

2020年04月29日05:33  来源：人民网－人民日报
 

　　餐饮企业应该算经济账，但不能只着眼于眼前的收支账，还要考虑口碑、消费者满意度等综合效益，在创新产品、多元化经营和持续优化服务等方面多下功夫

　　

　　随着我国疫情防控向好态势进一步巩固，生活服务业陆续复工复市，餐饮店里也逐渐热闹起来。然而，近日一名消费者在网上晒出了在某餐厅就餐后的账单，却引发关注：“人均220元。半份血旺从16元涨到23元；半份土豆片13元，算下来一片土豆大约要1.5元。”饭，吃得很开心，结账时却让人发现，餐费比疫情发生前涨了不少。很多消费者认为，这种将疫情损失直接转嫁给就餐者的做法，有点儿不好接受。

　　在疫情防控期间，餐饮行业受到严重冲击，客流减少、营收下滑，物流供应链体系受影响，菜品采购成本增加。现在，虽然线下门店逐渐恢复营业，但客流量远没达到疫情发生前水平。在此情况下，一些餐企复工后，希望通过涨价减轻经营压力，也不是没有道理，但涨价不等于随口要价，如何涨要有个度，也要符合监管部门的监管要求。

　　餐饮企业应当认识到，价格调整既要合理也要合法，并且要充分尊重消费者的知情权，明确公示并告知菜品涨价的幅度和原因，让消费者提前了解，在就餐时不至于毫无心理准备。如果只是为了弥补短期账面上的损失，急于抬高价格增加现金流入，就简单粗暴地通过涨价让消费者埋单，那么消费者往往会“用脚投票”，做出自己的合理选择。

　　作为自主经营、自负盈亏的市场主体，餐饮企业自然应该算经济账，但不能只着眼于眼前的收支账，还要考虑口碑、消费者满意度等综合指标。如果为了眼前的现金流收益而损害企业在顾客心中的形象和信誉，最终往往得不偿失。因此，餐饮企业应该着眼长远发展，综合考虑企业运营、消费者心理、市场环境等因素，充分评估涨价行为带来的市场反应，合理调整价格，而不能由着性子说涨就涨。

　　应当看到，餐企涨价也折射出整个餐饮行业面临的困难，当务之急是集各方之力共克时艰。日前，有关部门和地方相继出台多项政策，通过对餐饮企业减免税费、加大财政补贴力度等方式，缓解其经营压力；各家银行也雪中送炭，纷纷向餐饮企业提供融资支持，解其燃眉之急。

　　当下，消费市场逐步回暖，正是广大餐饮企业提高品牌知名度和美誉度的大好时机。比起在是否涨价上花精力，企业更应该思考在创新产品、多元化经营和持续优化服务等方面多下功夫。只有不断提升服务效率和供给质量，才能逐步树立更好口碑、迎来更加光明的发展前景。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月29日 19 版）
(责编：曹昆)
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