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2020年04月29日05:33  来源：人民网－人民日报
 

　　供销社销售湖北农产品逾18亿元

　　本报电 日前，全国供销合作总社向全系统发出通知，要求各级供销合作社和行业协会组织指导系统农产品加工企业、商贸企业、连锁超市、批发市场等积极采购或帮助销售湖北农副产品。

　　为解决湖北茶叶产销困境，4月8日，在中国茶叶流通协会公益扶贫茶项目“小罐茶2020年度公益扶贫茶云签约”仪式上，湖北恩施市政府与黄山小罐茶茶业有限公司正式签约。截至4月24日，全国供销合作社系统累计采购销售湖北茶叶、小龙虾、香菇、粮油果蔬等各类农产品18.1亿元。

　　（齐志明） 

　　中消协启动“让消费更温暖”活动

　　本报电 近日，中国消费者协会决定自4月起，发起“凝聚你我力量让消费更温暖”大型社会公益活动，动员广大经营者和消费者践行社会责任，共同参与活动，形成相互尊重、温暖和谐的消费氛围。

　　此次活动包括两方面主要内容。一是推动民生消费领域经营者通过提升产品和服务品质、打造安全消费场景、创新便利消费方式，满足新兴消费需求，增强居民消费信心。二是推动广大消费者进一步增强科学理性、相互尊重、文明健康的消费理念，积极践行绿色健康、节约环保的消费责任。

　　（茂 边） 


　　《 人民日报 》（ 2020年04月29日 19 版）
(责编：曹昆)
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