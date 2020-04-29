以高质量发展保就业（观象台）

兼顾眼前与长远，把保居民就业的近期措施与高质量发展这一根本要求紧密结合起来，在做好援企稳岗工作的同时，借力供给侧结构性改革保居民就业，就能更好、更长久地拓展城乡就业空间

就业是最大的民生，无论是“六稳”工作还是“六保”任务，都将就业摆在首位。在疫情防控常态化前提下，如何保居民就业？

疫情给就业带来了较大冲击，但危与机总是同生并存的，如果能化危为机，兼顾眼前与长远，把保居民就业的近期措施与高质量发展这一根本要求紧密结合起来，在做好援企稳岗工作的同时，借力供给侧结构性改革保居民就业，就能更好、更长久地拓展城乡就业空间。

要通过产业升级，稳定现有岗位。疫情在对传统产业造成冲击的同时，客观上也能倒逼经济加快转型升级。外需受到抑制，导致部分产业产能过剩，将倒逼企业由要素投入型向创新驱动型转变。保居民就业，就应抓住全球产业链重构的机会，以大企业和高科技企业为龙头，加大技术创新研发投入，带动和整合中小企业，降低生产成本和交易成本，更好地发挥技术进步对扩大就业的规模效应。

要借助新经济，创造就业岗位。人工智能、大数据、云计算和互联网等新技术，在线消费、办公、教育、娱乐等新产业，都在疫情防控期间抓住机遇，得到了更快发展。加大5G、人工智能、工业互联网、物联网等数字经济基础设施投入力度，促进高技术制造业和高技术服务业发展，在促进产业结构升级的同时，也能扩大适合高校毕业生和高技能劳动者的就业领域。同时，完善对电商平台、数字文化平台的支持政策，也能通过共享用工、弹性用工等灵活就业形式，扩大就业需求。

要通过补短板，深挖就业潜力。把解决农民工就业问题与乡村振兴、脱贫攻坚结合起来，加强农村基础设施建设，构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇体系，就能进一步开发农村和中小城市、小城镇的就业潜力。加大对公共卫生与环境保护的财政投入，在完善公共医疗服务体系和促进绿色发展的同时，也能提供更多的公益性就业岗位。

就业一头连着老百姓的饭碗，一头连着经济社会发展。解决就业问题根本要靠发展。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，远近结合、化危为机，我们一定能实现保居民就业这个重要任务。

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 18 版）

(责编：曹昆)