中国邮政开通国际货邮航空专线
本报电 日前，中国邮政宣布陆续开通“南昌—阿姆斯特丹”“南昌—大阪”等国际货邮航空专线。据介绍，受境外疫情蔓延影响，全球航空运力大幅下降。为更好保障供应链畅通，协助企业复工复产，中国邮政宣布，将进一步提升国际航空运能，继续加密国际航线，布局国际航空货物运输网络，提升国际航空货运能力，助力中国产品顺利“走出去”。
（李心萍）
两部门集中排查治理尾矿库隐患
本报电 应急管理部、生态环境部日前联合召开视频会议，部署开展为期一个月的尾矿库风险隐患集中排查治理，从根本上消除隐患。此次排查治理将聚焦易引发重特大事故的“头顶库”、长期停用库，以及易造成下游重大环境污染的长江、黄河干流和重要支流岸线1公里范围内尾矿库、水源地周边尾矿库等重点对象，强化联合执法，严肃问责追究，切实推进企业主体责任落实到位。据了解，目前我国共有尾矿库近8000座，总量居世界第一。尾矿库一旦溃坝，其尾砂流速快，应急时间短，下游居民撤离和环境污染治理难度大。
（丁怡婷）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】