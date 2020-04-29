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2020年04月29日05:34  来源：人民网－人民日报
 

　　中国邮政开通国际货邮航空专线

　　本报电 日前，中国邮政宣布陆续开通“南昌—阿姆斯特丹”“南昌—大阪”等国际货邮航空专线。据介绍，受境外疫情蔓延影响，全球航空运力大幅下降。为更好保障供应链畅通，协助企业复工复产，中国邮政宣布，将进一步提升国际航空运能，继续加密国际航线，布局国际航空货物运输网络，提升国际航空货运能力，助力中国产品顺利“走出去”。

　　（李心萍） 

　　

　　两部门集中排查治理尾矿库隐患

　　本报电 应急管理部、生态环境部日前联合召开视频会议，部署开展为期一个月的尾矿库风险隐患集中排查治理，从根本上消除隐患。此次排查治理将聚焦易引发重特大事故的“头顶库”、长期停用库，以及易造成下游重大环境污染的长江、黄河干流和重要支流岸线1公里范围内尾矿库、水源地周边尾矿库等重点对象，强化联合执法，严肃问责追究，切实推进企业主体责任落实到位。据了解，目前我国共有尾矿库近8000座，总量居世界第一。尾矿库一旦溃坝，其尾砂流速快，应急时间短，下游居民撤离和环境污染治理难度大。

　　（丁怡婷） 


　　《 人民日报 》（ 2020年04月29日 18 版）
(责编：曹昆)
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