北京经济社会生活秩序加快恢复

本报北京4月28日电 （记者朱竞若、王昊男）28日，随着最后一批治愈患者出院，北京小汤山定点医院新冠肺炎确诊病例全部“清零”，29日开始关闭备用。与此同时，北京各处的工地、企业日渐繁忙，餐馆开业，高三学生复课，图书馆、博物馆、美术馆等室内公共场所在限流中有序开放。防控形势稳定趋好，北京的经济社会生活秩序正在常态化防控中加快恢复。

重大工程加紧推进。在怀柔科学城，大科学装置正加速建设，国家天文台空间天文与应用研发实验平台于近日正式奠基，脑认知功能图谱与类脑智能交叉研究平台、京津冀大气环境与物理化学前沿交叉研究平台，已正式进入施工阶段。备受瞩目的高能同步辐射光源预计5月份全面进入主体结构施工。

重点景区在管控中开放。“五一”将至，北京市重要景点在限量、有序中逐步开放，分时、预约、限流、绿码，成为游览关键词。自4月29日起，北京将陆续开放20处园林景区和重点文物古建院落，包括颐和园的排云殿佛香阁、谐趣园等；天坛公园祈年殿院落、皇穹宇院落、圜丘；香山公园的碧云寺、香山寺、致远斋；景山公园的寿皇殿景区；北京植物园的卧佛寺、盆景园等。北京还将在全市范围内创建防控“放心餐厅”，加速餐饮业复苏。

“疫情防控仍容不得半点松劲，始终绷紧这根弦，防控措施将更精准、更扎实、更适应常态化要求。”北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组对全市防控工作进行每周两调度，北京的常态化防控工作常抓不懈。

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 02 版）

(责编：杨曦、孙阳)