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长三角交通一体化 施工图敲定

2020年04月29日07:47  来源：经济参考报
 

未来五年“长三角”一体化“施工图”敲定。国家发展改革委、交通运输部近日印发《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》（以下简称《规划》），提出到2025年，加快构建长三角地区现代化综合交通运输体系。目标包括一体化交通基础设施网络总体形成，中心城市之间享受1小时至1.5小时客运服务，世界级机场群和港口群全球竞争能力显著增强等。

根据《规划》，长三角地区将建三层综合交通网络。第一层，打造多向立体、内联外通的大能力快速运输通道，统筹优化干线铁路、高速公路、长江黄金水道等内河航道、港口、机场布局，实现与国际、国内其他经济板块高效联通；第二层，构建快捷高效的城际交通网，依托快速运输通道，以城际铁路、高速公路、普通国省道等为重点，实现区域内部城际快速直连；第三层，建设一体衔接的都市圈通勤交通网，围绕上海大都市圈和南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波都市圈，以城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通、城市快速路等为骨干，打造都市圈1小时通勤圈。

与此同时，长三角地区还将建世界级机场群和港口群。根据《规划》，长三角地区将优化提升杭州、南京、合肥区域航空枢纽功能，增强宁波、温州等区域航空服务能力，支持苏南硕放机场建设区域性枢纽机场。规划建设南通新机场，作为上海国际航空枢纽的重要组成部分。研究推动干线铁路引入杭州、南京、宁波、温州机场，推动地铁线路引入合肥机场。

此外，智能绿色安全发展水平大幅提高也是2025年的重要目标之一，届时大城市中心城区绿色出行分担率要超过65%，交通科技创新体系基本形成，信息服务基本实现共享共用，交通环境污染和排放联防联治取得积极成效，资源利用效率明显提升。

《规划》明确，长三角地区将率先探索建设智能交通设施。构建长三角国家级车联网先导区，稳妥提升车联网市场渗透率，推动公交车、大货车、出租车、网约车等相关运营车辆信息联网互通。建设杭绍甬、沪宁等智慧公路示范工程。长三角地区交通运输数据资源共享开放。

同时，加快新能源和清洁能源汽车、船舶推广应用，新增或者替换的城市公共汽车、物流配送车辆全面采用新能源汽车或清洁能源汽车。鼓励研发跨运输方式和快速换装转运专用设备。

(责编：杨曦、孙阳)
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