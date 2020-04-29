税务总局：今年一季度全国累计实现减税降费7428亿元

人民网北京4月29日电 （记者车柯蒙）“今年一季度全国累计实现减税降费7428亿元。”今日，国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力在国家税务总局召开的新闻发布会上介绍到。

蔡自力表示，疫情发生以来，党中央、国务院先后部署出台多批税费优惠政策，主要特点可以归纳为“四个聚焦”：一是聚焦支持疫情防控工作。既注重直接支持医疗救治工作，又注重支持相关保障物资的生产和运输，还注重调动各方面力量积极资助和支持疫情防控。二是聚焦减轻企业社保费负担。包括阶段性减免企业养老、失业、工伤保险费，阶段性减征基本医疗保险费，降低企业用工成本，增强其复工复产信心。三是聚焦支持小微企业和个体工商户发展。包括对增值税小规模纳税人，按单位参保养老、失业、工伤保险的个体工商户，为个体工商户、服务业小微企业减免物业租金的出租方给予税费优惠，增强其抗风险能力，助其渡过难关。四是聚焦稳外贸扩内需。包括提高除“两高一资”外出口产品的出口退税率，免征生活服务业增值税，促进稳外贸、扩内需等等。

据蔡自力介绍，日前，今年首个季度申报纳税期刚刚结束，据统计，今年一季度全国累计实现减税降费7428亿元。主要由以下两部分组成：一是2020年新出台支持疫情防控和经济社会发展的税费优惠政策新增减税降费3182亿元；二是2019年更大规模减税降费政策在2020年继续实施形成的减税降费4246亿元。最近，国家还陆续出台了扩大汽车消费、延续实施普惠金融和西部大开发优惠等税收政策，多措并举帮助各类市场主体尤其是中小微企业渡过难关。

受上述减税降费政策减收和疫情带来税基减少等因素的影响，今年一季度，全国税务部门组织的税收收入完成34826亿元（已扣出口退税），同比下降16.4%。蔡自力表示，随着党中央、国务院部署出台的一系列宏观调控政策效应的不断显现，我国在常态化的疫情防控中经济社会运行逐步趋于正常，生产生活秩序正在加快恢复，预计二季度税收收入降幅将会较一季度明显收窄。

下一步，税务部门将继续将减税降费的“真金白银”送到广大市场主体和百姓手中，更好服务企业复工复产、更好服务“六稳”“六保”大局。

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