迪马股份加速推进复工复产 旗下东原地产复工率100%

“请大家检查口罩是否佩戴正确，进入厂区后，凭手里的卡片进入工作区域，厂区内行走，两人成行三人成列，请按动线单循环行进……”2月21日，重庆迪马工业有限责任公司正式恢复生产，工人们间隔2米排队接受消毒、测量体温、填写出行情况后进入厂区。

如今，迪马股份又积极响应政府号召，一手抓战疫，一手抓复工复产，做到让社会放心、员工安心。

据了解，为了最大限度减少员工聚集，迪马工业厂区内分成了24个网格，选派骨干人员担任网格长，对每个网格进行疫情防控，做到每个网格之间生产按要求保持合理的距离。同时在厂区内设置人行单循环道路，最大限度地减少员工“面对面”的机会；员工食堂则采取“高考式”就餐，分时分段，错位而坐，自备餐具，拉开前后左右间距，就餐后迅速退场；会议室等场所每日必须进行两次以上消毒处理，各个场所不留死角……

复工以后，迪马工业最主要的生产任务就是优先生产用于防疫一线的消杀车和救护车。 3月19日，迪马工业已经向重庆市卫生健康委交付一批防疫型消毒喷洒车。这批车辆是迪马工业旗下紧急医学救援专用车产品，由迪马工业集中自身应急行业优势资源，汇同重庆卫生医疗系统专家建议研发制造完成，将用于重庆地区疫情防控一线的消杀工作，助力各地区积极响应新冠肺炎疫情工作领导小组部署，严格把控输入性风险，做好科学防控、精准防范等事项，为人民的生命健康安全撑起一道防线。

值得一提的是，4月15日，由迪马工业牵头设计的可移动式高致病性病毒感染隔离与治疗一体化方舱医院平台（简称“可移动式方舱医院平台”）通过了施工前最后一次总评审。这标志着，重庆产可移动式方舱医院平台即将进入施工阶段。据介绍，这一平台能抽血、能化验、能做手术、能隔离病患……具备可移动性，兼具隔离、病毒检测、应急诊断与治疗、生活配套功能，最快将在今年6月底面世，这也是国内首辆可移动式方舱医院平台。

迪马工业常务副总经理文斌表示：“我们一定要在做好防疫工作的同时，抓好生产，为抗击疫情做出我们企业的贡献。”

迪马工业全面复工的同时，迪马股份旗下的房地产平台——东原集团也开始逐步复工。作为一家布局全国的50强房企，东原集团3月整体复工率为88%，目前已经达到了100%。4月9日，东原集团总部搬迁至上海已满3周年，举办了庆祝仪式。

备受关注的武汉东原也于4月复工。复工之前，武汉公司为所有员工进行免费的核酸检测，仅有一人为阳性，正在医治中；武汉公司为员工发放了复工防疫大礼包，包括口罩、消毒湿巾、免洗凝胶等，并针对新冠疫情，专门为员工投保了“畅无忧”团体人身保险，使其放心复工。

正式复工后，武汉公司也设置了层层“关卡”，进一步保障员工的安全。

每天早晨8:30，武汉东原的项目、公司同步安排“健康检查”，每个员工在进入公司、项目之前全面配合测量体温，并用免洗洗手液消毒双手，温度高于37.3℃将不允许进入公司或项目部公区，外来人员同此要求；茶水间熬煮预防新型冠状肺炎的中草饮茶，员工可随时饮用；中午，员工在改造后的食堂错峰用餐，独自用餐，保持安全距离；下午，公司将“分散”供应小包装零食和剥皮水果类，员工仍可享受惬意的下午茶时间；办公期间，保洁会对办公区、办公桌、下午茶区、会议室进行不同频次、不同要求的消毒措施；下班后，保洁阿姨会使用臭氧净化器、紫外线灯等对公司进行消毒，全方位保障安全、安心的办公环境。

除了公司以外，在人员集中且病毒感染传播风险较高的建筑工地上，东原集团在行业内率先推出并使用全新的“三维人脸识别+红外热成像测体温+集中消毒”管理系统。施工人员在进出工地之前，即使脸上沾有污渍油渍或者佩戴口罩、防护镜、安全帽等防护防疫工具，依旧能够快速高效的进行三维人脸识别，在提升施工现场安全防疫标准的同时，也让工友更为安心地参与工作。

目前，“三维人脸识别+红外热成像测体温+集中消毒”管理系统，已在长沙东原启城、长沙东原麓印长江、东原南京印长江等项目施工现场成功落地，获得东原职工、合作伙伴管理人员以及全体工地工友们一致称赞。

随着复工复产的节奏加快，东原集团旗下各项业务也渐入佳境。对于如何赢战“恢复期”，东原商业常务副总经理练新辉表示，“将依然以‘安心运营’为核心，有序推进餐饮商户、娱乐类商户有序复工。并持续以人文关怀加强商户运营，探索线上线下融合赋能商家，同时利用节假日打造治愈系IP场景落地，组织强体验客流营销活动，吸引消费者重回购物中心，再塑实体商业的价值。”

走出小区、全面复工，也意味着防疫重点部位由社区向企业及工业园区转移，写字楼物业、工业园区的防疫工作面临全新挑战。东原中心是位于重庆江北区的5A甲级写字楼，随着疫情得到控制，各入驻企业逐步开始复工。东原中心的金钥匙团队认真学习街道与社区的复工要求，针对企业复工推出一对一复工咨询服务，全程代办复工手续。

每天早晨8点，东原中心服务团队就会到岗。按照政府要求，进出工作人员三个步骤严格执行：测量体温、扫描渝康码、检查出入证。为了加快早高峰期间的检查进度，东原中心增加红外线测温仪、每个电梯最大同时乘坐人数为4人，同时增设车库及大堂电梯引导服务岗位，保障电梯高效运行，快速疏散人群。除了严格的外来人员管控，东原中心服务团队还推出快递业务代收代寄、桶装水代送、增加外卖、快递紫外线消毒柜等服务，帮助解决企业复工过程中的痛点。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)