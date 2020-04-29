多领域终端供货齐发 维信诺布局最全AMOLED产品线

2020年伊始，AMOLED市场渗透率进一步提升。全球智能手机品牌也越来越多地将其产品线迁移到 AMOLED 显示技术，除此以外AMOLED屏幕在穿戴市场等其他终端渗透率也在不断提升。国内显示面板企业纷纷抓住这一机遇，加大AMOLED市场供应。其中，维信诺今年以来，连续供货多款柔性、刚性AMOLED屏幕智能手机，并独占柔性穿戴产品，布局最全AMOLED产品线。

加速多元化布局

全球智能终端品牌也正加速拓展手机之外的智能终端设备。今年以来,OPPO和小米纷纷推出旗下首款智能手表，均适用AMOLED屏幕。值得一提的是OPPO Watch手表搭载的更是高端智能手机采用的双曲面柔性AMOLED屏幕。去年就发力柔性屏幕的华米更将在今年拓展更多柔性穿戴产品线。

根据Canalys在4月9日的最新预测，全球智能手表与手环在2020年出货量将同比增长3.8%，大中华区将实现17.1%的全球最高增速，在各消费电子产品中受疫情影响相对较轻。根据Trendfore预计，2019年全球智能手表出货量为6263万块，同比增长43%。2020年出货量预计达到8000万台以上。这对拥有柔性穿戴产线的面板厂商来说，是可见的新市场机遇。

事实上，目前面板企业基本聚焦智能手机市场的争夺，国内目前已有和在线的新产线基本都聚焦在供货手机经济性最好的六代生产线。值得注意的是，维信诺昆山5.5代线升级后，兼具了刚柔产能，特别是在柔性穿戴市场独居了差异化的竞争优势。去年以来，维信诺已经实现了努比亚阿尔法穿戴腕机、华米amazfit智能手环、OPPO watch等多款智能穿戴设备供货，独占了柔性穿戴领域市场。

创新战略见成效

OLED屏幕因能集成更多显示功能以及柔性特点，在5G物联网时代对智能终端创新突破的重要性凸显。在OLED面板逐步取代LCD面板为手机屏幕主流的大环境下，维信诺OLED产品已获取LG、小米、中兴、努比亚、OPPO、华为等众多品牌客户认可，其中重要的因素是维信诺在OLED领域的创新优势。

根据发布终端信息显示，维信诺实现了全球最高刷新率144Hz超竞屏手机、1.8毫米宽度全球最窄屏幕下边框等创新技术在智能手机上的突破，此外在柔性穿戴方面打造了刚柔并济的动态弯折屏幕，并实现了Pad Bending封装技术，满足终端产品的时尚需求。

高刷新率、100Hz以上和快速相应时间的显示产品正在成为强需求，当前除了苹果手机以外，主流一线品牌手机厂商都已经推出了高刷新率的旗舰手机。目前两款上市的144HZ高刷新率OLED屏幕手机，均由维信诺供货，可以为用户提供更为流畅的使用体验。其中，业内普遍认为，同等刷新率的OLED屏幕效果要比LCD明显高出很多。

维信诺储备创新技术的同时，OLED产能跟随终端发展趋势而快速释放，也是供货多领域创新产品的重要因素。除了昆山5.5代线和固安6代线已实现量产外，维信诺可实现高端定制的合肥第6代柔性AMOLED生产线能已进入设备搬入和调试阶段，公司在广州的全柔AMOLED模组生产线也在快速建设当中。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)