兴业银行2019年总资产破7万亿 营收同比增长14.54%

4月28日，兴业银行发布了2019年年报和2020年一季报。报告显示，截至2019年末，该行总资产7.15万亿元，同比增长6.47%，营业收入1813.08亿元，同比增长14.54%，归属于母公司股东净利润658.68亿元，同比增长8.66%，不良贷款率1.54%，较年初下降0.03个百分点，且连续三年下降。2020年一季度保持平稳增长“韧性”，总资产7.41万亿元，较年初增长3.73%，营业收入单季首次突破500亿元达502.58亿元，同比增长5.54%，归属于母公司股东净利润209.85亿元，同比增长6.75%，不良率继续下降0.02个百分点至1.52%，资产质量继续向好。

规模、质量、效益稳步协调发展，进一步提亮了高质量发展成色。2019年兴业银行加权风险资产增速同比下降1.44个百分点，轻资产、轻资本运营态势边际向好；非息净收入同比增长25.05%，在营业收入占比达43.20%；不良贷款率、关注贷款比率、逾期欠息率“三降”，且逾期60天、90天以上贷款与不良贷款之比分别为84%、78%，保持行业较低水平，拨贷比3.07%，拨备覆盖率199.13%，均处于行业较高水平。

不断优化的经营成色不仅折射出兴业银行“商行+投行”战略转型的选择正确，也是对股东、市场和投资者的有力回报。惠誉上调兴业银行评级至投资级，明晟(MSCI)将该行环境、社会及公司治理(ESG)评级提升为A级，为国内银行中最高级别。该行在全球银行1000强、世界500强的排名也分别跃升至第23位、213位。

结构更均衡

企金、零售、同业与金融市场“三足鼎立”

2019年，兴业银行围绕“商行+投行”战略布局，持续深化自身供给侧改革，进一步推进资产负债表调整优化，实现了三年“三个一万亿”的华丽转身：贷款与2016年末相比增加1.36万亿元，非标债权投资持续压降相比2016年末减少1.26万亿元，存款与2016年末相比增加1.06万亿元，同业负债依赖度逐步下降，2019年末同业负债占比21.80%，较2016年末下降12.89个百分点。

过去一年，该行继续做强做精主业，全年存款、贷款增量、增幅皆位居同类型银行前列，存贷款已占“半壁江山”。贷款全年增加5074亿元，较年初增长17.29%，在总资产中占比达48.16%，较上年末提高4.45个百分点；存款较年初增加4556亿元，增长13.79%，在总负债中占比达56.99%，较上年末提高4.04个百分点。今年一季度资产负债结构持续优化，贷款占比进一步升至48.96%，存款进一步升至57.89%。

主要流动性指标继续向好，年末集团流动性比例75.53%，流动性覆盖率179.64%，净稳定资金比例104.57%，均符合监管要求，处于历史最好状态。

收入结构方面，利息和非息净收入“双轮并进”。一方面，发挥高收益资产发掘构建优势，加大主动负债品种和期限调整力度，净利差、净息差实现“双升”，同比分别提高10个、11个BP，利息净收入同比增长7.66%，首次突破1000亿元。另一方面，锚定轻资本、轻资产转型方向，大力发展非息业务，非息净收入同比增长25.05%，领跑同类型银行，在营业收入中占比达43.20%，较上年提高3.63个百分点。

业务结构方面，零售业务贡献度进一步提升，企金、零售、同业与金融市场“三足鼎立”。零售客户综合金融资产余额突破2万亿元，个人贷款余额突破1万亿元，储蓄存款余额突破6000亿元，净营运收入占全行营业收入比重达32.78%，占比较2018年提高4.44个百分点。

1+1＞2

“商行+投行”转型成效更加突显

2019年，兴业银行坚定耕耘“商行+投行”战略，通过研究、科技、风控、协同“四大”赋能，打通投资和融资渠道，持续提升客户全生命周期、全产品覆盖的综合金融服务能力，更好满足实体经济多样化、个性化金融需求，在与客户相伴成长、提高金融资源配置效率中迈入转型发展新天地。

投行依托商行庞大的客户和渠道资源，构建“大投行、大资管、大财富”业务版图，走向更加广阔的舞台。非金融企业债务融资工具承销5200亿元，继续蝉联全市场首位，资产流转同比增长超九成，并购融资、权益投资等取得新突破。持续打造“债券银行”，全年投资地方债1196亿元、信用债2540亿元、境外美元债401亿元，推进投研、投承、投销一体化建设，提高债券投资、交易、流转能力，做市商地位不断巩固。资管业务稳中有进，理财子公司顺利开业，非保本理财规模1.33万亿元，符合资管新规的净值型理财产品规模位居市场前列，普益标准综合理财能力连续10个季度排名第一。资产托管规模突破12万亿元，产品只数保持行业第一，结构进一步优化，估值类产品占比持续提升。把握汇率市场化和LPR改革机遇，代客FICC业务快速增长，成为非息收入的重要支点。全年财富类产品销售近6.4万亿元，大投行、大资管、大财富更加协调。

商行发挥投行丰富金融功能持续增强客户综合服务能力，发展根基更加坚实。企业金融客户经营体系逐步完善，客户较年初增长11.91%，对公存款突破3万亿元，绿色金融提前一年完成“两个一万”目标，供应链金融融资余额增长115%，翻番至2495亿元。零售金融发力财富与私行业务，客户较年初增长13.64%，财富类产品累计销售5.6万亿元，同比增长6.83%，私行客户数突破4万户，较年初增长31.39%。同业金融持续打造以“结算清算+托管”为支撑、“投行+金融市场”和“投资+财富管理”为切入点的新商业模式，客户覆盖率超90%，非银资金管理云平台实现证券资金结算量累计14.80万亿元，银银平台销售各项金融产品规模超7800亿元。

科技焕发新动能

场景拓展与生态互联风生水起

在银行转型“下半场”，金融科技成为最大变量，深刻改变甚至颠覆银行传统的展业模式、服务模式、运营模式等。此次疫情更是大大加速了人们生产生活方式和商业模式的变迁，“零接触”服务或将成为常态。

近年来，兴业银行持续加大科技投入，加快数字化转型，构建“安全银行、流程银行、开放银行、智慧银行”。2019年信息科技投入35.65亿元，较上年大幅增长24.66%。据了解，该行科技投入上不封顶，未来预计将进一步增加。

为建立与数字化转型相匹配的敏捷组织形态，兴业银行进一步深化金融科技体制机制改革，将总行科技研发力量打包注入科技子公司，扩编专业队伍，实行更为市场化的激励约束机制，同时以强化中台为核心，建立业务科技联合开发紧密型工作机制，形成“集中—分布”式组织架构，旨在让科技走向前台、贴近市场、贴近客户，迸发创新活力。

兴业银行在场景拓展与生态互联上齐发力，推动F端引领、B端G端支撑、C端并进的开放银行逐步落地开花。F端，为550家非银金融机构上线资金管理云平台，与372家中小银行建立核心业务信息系统合作，机构投资交易平台注册金融机构达1472家，互联网财富管理平台“钱大掌柜”注册客户1437万户，通过“财富云”携手16家省级农信联社向农村地区供给优质理财服务，逐渐形成涵盖科技、投资、交易、资管、财富的开放金融生态圈。B端G端，自主研发的小微企业线上融资系统上线，金服云平台实现“万企登云”，“智慧城市”着力打造医疗、教育、交通、住建行业场景生态圈，交易金额近万亿元；C端，上线新版手机银行，有效客户突破3100万，较年初增长22.71%，信用卡“好兴动”App年度新增绑卡用户825万。

依托科技支持，兴业银行业务线上化、云上化步伐进一步加快。2019年末，网络金融交易替代率95.35%。疫情发生后，率先推出同业金融线上综合服务方案，全面推进供应链金融、票据、财富销售等业务线上办理、云端服务。一季度，累计为企业提供线上供应链融资2367亿元，代销各类零售财富产品同比增长24%，代理类业务收入同比增长58.53%，理财、基金、保险线上交易笔数在全渠道占比超过90%。

守正笃实

倾力服务实体彰显金融国企担当

兴业银行持续加大对先进制造业等领域的信贷支持，2019年投向实体行业融资余额15182亿元，其中，制造业贷款余额3548亿元，对公信贷占比19.71%，余额、占比均位居同类型银行第一，且资产质量良好，不良率最低；非信贷方面，承销实体企业债务融资工具3174亿元，投资实体企业债券1067亿元；通过表外理财供给实体企业融资余额4812亿元。

中小企业、民营企业客户增长跑出加速度，产品服务体系更加完善，普惠金融服务覆盖率、可得性和满意度全面提升。2019年末，民营企业贷款客户2.43万户，贷款余额7388.35亿元，较年初增长15.37%，对公信贷占比约40%；普惠型小微企业贷款客户5.64万户，贷款余额1260亿元，同比分别增长56.67%、37.01%，超额完成“两增两控”监管要求。

变绿水青山为金山银山，兴业银行发挥绿色金融领先优势，聚焦绿色金融改革创新试验区、长江大保护、雄安新区等重点区域，“融资+融智”推动我国绿色金融体系建设和绿色转型发展，为打好污染防治攻坚战输送源源不断的“金融活水”。到2019末，累计为19454家企业提供绿色融资22232.42亿元，提前超额实现融资余额、客户数“两个一万”中期目标。

决战脱贫攻坚，兴业银行产业扶贫、渠道扶贫、产品扶贫、定点扶贫和教育扶贫协同发力，探索具有兴业特色、行之有效的可持续金融扶贫模式。2019年农林牧渔业贷款余额7724亿元，精准扶贫贷款余额合计145.29亿元，较年初增长20.08%，带动和服务建档立卡贫困人数约13万人。

新冠肺炎疫情发生后，兴业银行集团累计向湖北等地区捐款捐物合计金额近6000万元，同时通过设立专项信贷规模、开辟业务绿色通道、减费让利、无还本续贷、优化线上服务等方式综合施策，携手打赢疫情防控阻击战，支持经济社会平稳发展。截至目前，该行为支持疫情防控和复工复产提供信贷支持超过300亿元，主承销疫情防控债超过160亿元。

(责编：任妍、孙阳)