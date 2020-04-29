“五一”期间打车出行 你必须知道的这几点

人民网北京4月29日电（记者毕磊）滴滴出行28日发布“2020年五一假期安全出行保障公告”。公告称，五一”期间，滴滴将继续严格要求并监督平台司机，全程佩戴口罩、每日上报体温、车内勤消毒勤通风。同时，要求各业务负责人、区域负责人、客服团队、应急处置人员实行7x24小时轮岗值班制度，全力保障高效应答，并妥善处置各类紧急突发事件。另外，滴滴出行将积极配合各地公安机关，坚决打击违法犯罪行为，警方调证对接工作组7X24小时待命，保护司乘安全。
结合近年“五一”出行交通特点，滴滴各业务线将在节前有针对性地开展司机安全教育。平台对旅游景区及沿线、夜间、高速等场景制定网约车司机教育方案。另外，针对司机易疲劳时段的防疲劳驾驶干预、路口超速干预和打电话管控目前已在多个城市试点上线。
据悉，为方便司乘沟通行驶路线，降低车内纠纷，滴滴此前还上线“选择路线”功能，乘客乘坐网约车可通过该功能自主选择车辆行驶路线。“五一”期间，平台将密切关注各城市天气变化，针对恶劣天气制定应急预案。
此外，滴滴在公告中还表示，持续加强对长距离订单的安全监护，并针对异常停留、路线偏移向用户发送提醒。针对假期酒后乘车增多的情况，滴滴在乘客端APP安全中心推出酒后乘车安全攻略，引导乘客酒后安全用车。另外，醉酒报备功能将在“五一”假期夜间面向所有乘客开启，滴滴建议饮酒乘客乘坐网约车时主动报备，并与清醒亲友同行。
在公告中，滴滴提醒广大乘客，出行前请查阅“安全须知”，添加紧急联系人，并向亲友分享行程。上车后请系好安全带，下车请检查行李物品，注意后方来车。不超员乘坐，不携带易燃易爆等危险物品乘车。
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