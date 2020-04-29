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志高空调全面布局新一级能效产品

2020年04月29日10:12  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京4月29日电（记者毕磊）28日，志高空调发布了符合新能效国家标准的新一级能效系列新品，并宣布全面布局新一级能效产品。

　　志高空调总裁滕光胜表示，今年1月6日，空调能效新标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2019）已通过审批，新国标将于2020年7月1日正式实施。空调新能效标准的实施、疫情将倒逼行业重塑新生态，各种消费刺激政策等多种因素将为行业发展提供助力。

　　滕光胜认为，家电行业目前已从增量市场转变为存量市场，企业要生存、要发展，就要做到三个必须：一是必须有清晰的战略定位；二是必须以产品支撑价值链模式，以实实在在的技术创新和产品创新，为消费者和相关方创造实实在在的价值；三是必须大幅提升公司综合能力，以经营效率作为保障，良性才能长久。

　　滕光胜指出，随着国内技术和消费理念的不断进步，未来健康化、智能化等产品功能将得到进一步融合与升级，不仅成为市场新的增长点，更逐渐成为产品和市场的价值点，更是良性商业模式的关键支撑点。

　　据透露，未来志高将积极拓展与主业相关联的高价值新产品、新产业，推动企业战略转型升级，如在居家空气改善、新型净化新风领域、基层公卫－院感防控等产品领域与第三方展开战略合作，这或将是志高未来在健康空调战略上新的突破点。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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