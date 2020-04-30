为完成经济社会发展目标任务提供有力支撑

新华社石家庄4月29日电 中共中央政治局委员、中央政法委书记、中央依法治国办主任郭声琨28日至29日在河北调研时强调，要深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展大局，提高站位、强化担当，准确把握法治服务保障工作的切入点着力点，为完成决战决胜脱贫攻坚目标任务、全面建成小康社会提供有力支撑。
在雄安新区，郭声琨详细了解法治服务保障重大项目建设等情况，召开座谈会听取对政法工作和法治建设的意见建议。他指出，高质量高标准规划建设雄安新区，法治既是重要内容，又是重要保障。要坚持法治引领先行先试，既着眼长远，高起点制定法治建设规划，又立足当前，着力解决规划建设、创新发展、公共服务等领域法治需求，为“千年大计”铺就鲜明的“法治底色”。要围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，聚焦复工复产新需求，精准调整完善司法政策，帮助企业纾解困难，推动高质量发展。郭声琨来到雄安新区政法单位，听取智能化建设运用等情况介绍，勉励他们瞄准一流标准，发挥后发优势，提升依法履职能力，当好雄安新区建设者、保障者。
在雄安新区群众工作中心和白洋淀水上调解室、巡回审判点、水区农家乐经营户，郭声琨询问矛盾纠纷调处化解等情况。他指出，要坚持依法防范化解社会矛盾，完善多元调处机制，开展领导干部接访下访约访回访督访，妥善解决历史遗留的老矛盾、开发建设及疫情防控中遇到的新问题，确保雄安新区建设轻装上路。郭声琨察看白洋淀生态环境治理保护和千年秀林建设情况，要求加强生态环境执法司法保障，助力建设蓝绿交织、水城共融的新时代生态文明典范区。
在保定市，郭声琨考察车管便民服务和社区疫情防控等工作。他指出，要做好疫情防控常态化条件下“互联网+”政务服务，努力提供优质高效的政法公共服务。要创新城乡社区组织体系和动员机制，激发全社会参与社会治理的积极性主动性。要切实发挥环京“护城河”作用，严密构筑首都安全外围屏障。
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