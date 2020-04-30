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发挥公共消费的带动作用（大家谈）

2020年04月30日08:35  来源：人民网－人民日报
 

　　4月17日，中央政治局召开会议，提出“要释放消费潜力，做好复工复产、复商复市，扩大居民消费，适当增加公共消费”。释放消费潜力对于尽快重振我国经济社会良好发展势头，尤为重要。本期大家谈，我们邀请三位专家学者，分享对公共消费的认识和见解。 

　　——编 者 

　　

　　尽力而为，量力而行

　　马 亮

　　提振消费需求，是统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的重要方面。在这当中，公共消费发挥着重要作用。

　　实践中，不少地方推出了形式多样的消费券，通过扩大需求侧的消费来带动供给侧的复工复产。政府部门适当增加公共消费，不仅可以扩大内需，而且能够带动居民消费，拉动经济增长。一般而言，增加公共消费，可以为广大居民提供更优质的公共产品和服务。此时增加的公共消费还可以调整和优化财政支出结构，尽快补齐公共服务短板。

　　放在国际比较视野中看，我国合理增加公共消费，既有必要，也有空间。此次疫情暴露了我国公共卫生、应急管理、科技创新等方面的短板。通过增加在教育、医疗、体育设施等方面的公共消费支出，不仅能够加强对传染病的预防和应对能力，还能提升公共服务供给的质量和效率。

　　当然，合理增加公共消费，既要尽力而为，也要量力而行，更好发挥公共消费的带动和牵引作用，为经济增长注入动能。

　　（作者为中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、公共管理学院教授）

　　重在“合理”和“适当”

　　常世旺

　　增加公共消费，关键在“合理”和“适当”。突如其来的疫情，不可避免给消费造成冲击。因此，除了直接发放补贴或消费券等政策之外，政府也要通过增加医疗、养老、教育培训等方面公共服务支出，解除老百姓后顾之忧，让老百姓敢花钱。这应是公共消费的着力点。

　　“合理”在于公平。公共消费作为财政支出的一部分，应体现普惠、保障和共享的特点，突出“补短板”，着力增加与老百姓基本生活息息相关的公共消费，优化公共服务供给机制。“适当”在于规模，要关注财政承受的能力和可持续性。增加公共消费不能大水漫灌，应注意把握力度、节奏和顺序，注重提高效率，以“四两拨千斤”的效果，促进经济的回暖和增长。

　　（作者为山东大学经济学院副教授） 

　　充分发挥“杠杆效应”

　　王 鹏

　　财政是国家治理的基础和支柱。从宏观经济角度看，当前，适当增加公共消费有利于更好统筹推进疫情防控和经济社会发展，有利于优化支出结构，促进产业投资，满足群众需求，实现补短板、强弱项。

　　在疫情防控过程中，经济新增长点不断涌现，数字经济持续交出亮眼成绩。公共消费可以起到一个导向作用，引导资本投入5G网络、数据中心等新型基础设施建设，引导企业抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业，培育壮大发展新动能。

　　当前，消费受到疫情冲击，适当增加公共消费，还有助于释放消费潜力，恢复市场活力。从各地消费券实施情况看，激活“政府带动—企业配比—居民响应”的有效循环模式，将有助于发挥公共消费的“杠杆效应”，激发社会消费意愿，带动经济企稳和市场回暖。

　　总而言之，为减小疫情带来的影响，通过适度增加公共消费，充分发挥消费作为“源头活水”的重要作用，就能激活市场这“一池春水”。

　　（作者为北京市社科院助理研究员） 


　　《 人民日报 》（ 2020年04月30日 05 版）
(责编：杨曦、孙阳)
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