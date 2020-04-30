3天建起5个外贸尾单销售群

“疫情给公司命运带来了深刻影响，我们的海外客户关门歇业，大量订单取消、延迟发货、付款拖延，企业发展陷入困境。”谈起半个月前公司的境遇，青岛莫特斯家居用品有限公司负责人王如平不禁眉头紧拧。好在，在青岛市侨联的帮助下，企业如今已经迈出开拓国内市场的第一步。

近日，针对侨资企业受新冠肺炎疫情影响面临困难，青岛出台6项措施协助当地侨资企业开拓市场。这6项措施包括：通过官方网站、微信群等及时发布国家、省市出台的各项促进复工复产、拓展市场的支持政策；邀请企业加入青岛市侨商总会、新侨创新创业青岛联盟和青岛市侨联特聘专家委员会；引荐企业加入由6000多家知名企业加盟的金海牛产业运营平台所属的产业平台，为企业在专业化平台上更好拓展市场提供帮助；推荐企业参加即将在青岛举办的博鳌亚洲论坛第二届全球健康博览会、2020青岛·全球创投风投网络大会以及国家商务部、工信部组织的“双品节”、山东省商务厅举办的“云博览会”等展会；引荐企业与中国侨联特聘专家委员会各专业委员会的高层次专家和企业对接；帮助联系本市各行业机构推荐企业加强交流合作拓展新领域。

莫特斯是最先受益的侨资企业之一。帮助王如平扭转发展困境的，是5个集聚了2000多名高端客户的外贸尾单销售群。

“半个月前，我们在企业调研中摸清了这家企业的现状。作为侨资企业‘娘家人’，我们主动跟企业对接，根据现状和对未来的研判，共同制定了短期将外销的库存在国内市场销售，长期加快公司外贸产能向满足国内市场需求转变的策略。”青岛市侨联负责人管艾宏介绍。

最终，该公司将转型策略突破口放在建立外贸尾单群上。“我们主营高端家居用品，尾单群的建立需要精准邀请到高端消费群体。但是，我们以前从没做过内贸，短时间内很难找到国内高端客户资源。侨联与华侨华人、海归群体联系密切，他们消费能力普遍较高，正好是我们想找的客户。”王如平说。

4月10日，在青岛市侨联的帮助下，公司首个外贸尾单销售群成功建成，当天就成交了几笔高端床上用品订单。短短3天后，销售群扩容至5个。公司以此为平台，利用销售小程序在群内进行社群营销，同时成立直播团队，分别以工厂、线下实体店和公司直播间为直播场景，组织员工直播，邀请达人直播。目前，5个外贸尾单销售群每天都能为公司带来实实在在的订单。

更让人振奋的是，目前，青岛市侨联与该企业联合，以外贸尾单销售群为基础，筹备成立“百家外贸企业联盟”，让更多侨资企业得以借力开拓国内市场。

据不完全统计，截至目前，青岛共有侨资企业近4000家，投资主要来自东南亚、欧洲、北美洲和香港等地的50多个国家和地区，投资行业主要涉及制造业、房地产业、信息服务业、金融业以及零售、酒店餐饮、交通运输物流等多个领域。

(责编：杨曦、孙阳)