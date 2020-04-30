坚决整治形式主义 破解营商环境痛点

中共中央办公厅日前发布《关于持续解决困扰基层的形式主义问题为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证的通知》，通知延续了2019年的“基层减负年”精神，继续致力于为基层减负，将各方力量集中到全面建成小康社会的目标任务上来。

今年以来，我国经济社会发展受到新冠肺炎疫情冲击，要实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的目标任务，就必须统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，尤其是要坚决整治形式主义，破解营商环境痛点，为经济社会发展创造良好环境。

形式主义、官僚主义的表现形形色色，比如贯彻落实党中央决策部署不用心、不务实、不尽力，贯彻新发展理念想不清楚、弄不明白、做不到位，不担当不作为现象仍然在一定范围存在等等。对于市场主体而言，形式主义和官僚主义的最大危害就是导致营商环境恶化以及市场活力缺失。从某种程度上说，形式主义、官僚主义已经成为影响营商环境的痛点之一。当前形势下，整治形式主义，改善营商环境，必须从以下几个方面着手。

一是必须保证减税降费落到实处。当前复工复产工作正在逐步接近或达到正常水平，但复商复市工作还有待进一步提升，部分小微企业仍然面临着巨大的现金流压力。国家已经出台了一系列减税降费政策，包括对小微企业和个体工商户减免增值税，提高部分产品出口退税率，延长交通运输和餐饮住宿等企业亏损结转年限，阶段性减免企业社保费，缓缴住房公积金，降低企业用电用气价格等措施，下一步必须坚决整治形式主义，确保这些惠企政策落到实处，切实帮助企业渡过难关，实现“保市场主体”的目标。

二是必须保证普惠性金融政策用到正处。今年中央加大了对中小银行的再贷款再贴现支持力度，进一步实施对中小银行的定向降准，引导中小银行加大对中小微企业的贷款支持力度。从近期情况来看，有一部分低成本资金违规进入楼市，监管部门和银行机构须力戒形式主义，确保普惠性政策切实精准支持受到疫情冲击的困难企业。

三是必须设身处地为企业着想。据一些企业反映，目前某些地方的涉企会议过多、检查评比过频、行政审批不便等现象仍然存在，企业不堪其扰，难以集中精力搞好生产经营。这些仍然是形式主义、官僚主义的表现，根子在于“让领导满意有用，让群众满意没用”的错误观念。对地方政府而言，企业能否生产发展是当地经济发展的根基，必须从企业立场出发，加快落实《优化营商环境条例》，守住精文减会的硬杠杠，进一步改进督查检查考核方式方法，优化政务服务，规范监管执法，为企业从疫情中恢复发展创造良好环境。

“冰冻三尺非一日之寒”，要从根子上革除形式主义、官僚主义积弊也非一日之功。当经济发展面临前所未有的挑战、企业面临前所未有的困难之时，我们必须要切实增强紧迫感，以“咬定青山不放松”的韧劲、“不破楼兰终不还”的拼劲，坚决整治形式主义和官僚主义，破解营商环境痛点，落实落细各项工作，进一步激发市场主体活力，稳住经济基本盘。

(责编：杨曦、孙阳)