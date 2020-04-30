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侯毅展望农业未来：中国将成数字农业大国

李经

2020年04月30日09:54  来源：光明网
 
原标题：侯毅展望农业未来：中国将成数字农业大国

　　4月28日，盒马总裁侯毅在《农民日报》平台发表署名文章，分析疫情之下的中国农业发展，并断言：中国将从农业大国变成数字农业大国。

　　侯毅提出了关于数字农业的三个“新”。

　　第一是“新机会”。疫情造成了阻隔，也造就了机会，疫情中的数字化实践，大大加快了数字化应用在农村地区的渗透和积淀。提升了全社会的“数字心智”。当全国众多农产品产地陷入滞销窘境、消费者的蔬菜、生鲜需求一度受限时，互联网电商充当了破冰先锋。

　　数百吨脐橙、价值10亿元的小龙虾被运出湖北，盒马甚至用包机接小龙虾飞出湖北省，农产品供应链在短时间内被重构，侯毅第一次走进带货直播间，和薇娅一起，只用了8秒钟，网友们就把600万只湖北小龙虾、超过50万只伦晚脐橙抢购一空。这一整个链条，是传统业态无法做到的。

　　这背后是数字化的力量。危机不只是危，而机会在于，政府越来越重视数字化转型和发展；企业也发现了数字乡村的市场价值；城镇消费者、农村居民也形成了对数字化的应用意识和现实需求。

　　第二个是“新基座”。阿里巴巴董事局主席张勇曾说过，疫情期间，各地政府、企业纷纷通过数字化手段应对危机、恢复经济。专家认为，通过抗击疫情，中国的数字化能力上了一个新台阶，数字化已经成为各地核心竞争力之一。

　　而从阿里巴巴过往在农村的布局来看，数字化的基础设施，已经在乡村扎下根基，从3万个农村淘宝点的电商普及，到菜鸟准备开通1000条以上农产品上行“高速公路”，再到阿里巴巴数字在全国的1000个数字农业基地。这些数字不是巧合。数字基础设施建设就是未来中国的新基建，而农村，正在成为新的投资辽阔目的地。

　　第三个是“新引擎”。现在在很多农村的数字农业基地，已经看到一种趋势：手机成为新农具，直播会成为新农活，数据将成为新农资，区块链成为农产品的“身份证”。农民们开始收获数字化带来的红利，而原本很难拉进的城乡鸿沟，差距正在逐渐缩小。

　　从长远看，农村的数字化这个新引擎，将农业产业和消费全链路全面互联网化。为乡村经济发展、政府行政监管赋能；为乡村基层治理、农民参与赋权；从乡村公共服务方面为广大农民群众赋利。而中国的未来，也必将从农业大国走向数字农业大国。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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