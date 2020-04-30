交通运输部：2020年将实现具备条件的乡镇和建制村100%通客车

人民网北京4月30日电（记者毕磊）30日上午，交通运输部将举行2020年4月份例行新闻发布会，发布交通运输一季度经济运行情况和取消高速公路省界收费站转换磨合期开展的相关工作等有关内容。据交通运输部新闻发言人吴春耕介绍，交通运输部脱贫攻坚任务主要包括交通扶贫、定点扶贫、对口支援和联系六盘山片区。截至2019年底，已经实现了具备条件的乡镇和建制村100%通硬化路，定点扶贫的四个藏区县、对口支援的安远县，六盘山片区61个县中55个县已脱贫摘帽。2020年，将实现具备条件的乡镇和建制村100%通客车，六盘山片区剩余6个县如期摘帽。

为决战决胜脱贫攻坚、确保年度目标任务完成，如期打赢交通运输脱贫攻坚战，今年交通运输部主要采取以下措施：

一是加强交通运输脱贫攻坚过程督导和工作调度，部署全行业坚决克服疫情影响，分区分级统筹做好疫情防控和交通运输脱贫攻坚工作，坚决完成目标任务。

二是早部署、早动员。下发了2020年交通扶贫建设分省目标任务，已经下达了2020年投资计划，以“三区三州”为重点，优先安排项目、优先保障资金，加快贫困地区国家高速公路、普通国省道、农村公路、内河航道建设，加快完成剩余具备条件的乡镇和建制村通客车任务。

三是深化结对帮扶。围绕中央单位定点扶贫、对口支援和联系六盘山片区职责任务，进一步深化结对帮扶工作机制，全面协助六盘山片区剩余6县完成脱贫任务。同时也按照“四不摘”（摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管）要求，督导定点扶贫县、对口支援县和六盘山片区巩固脱贫成果。

四是认真抓好脱贫攻坚专项巡视“回头看”问题整改。深入推进交通扶贫领域腐败和作风问题专项治理，强化责任落实，以最有力措施和作风保障目标任务完成，严防“数字脱贫”、“虚假脱贫”。

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