金砖国家举行经贸联络组会议

人民网北京4月30日电 （栗翘楚）记者从商务部官方网站获悉，4月29日晚，2020年金砖国家经贸联络组第二次会议（总第二十四次会议）以视频方式举行。巴西、俄罗斯、印度、中国、南非等成员参会。

会上，各成员分享了应对新冠肺炎疫情影响的经贸举措，认为金砖国家应加强协调合作，坚定支持多边贸易体制，反对单边主义和保护主义，维护良好的国际贸易投资环境，支持发展中和最不发达国家，为疫情后经济复苏和可持续、包容增长蓄力。会议还就《金砖国家经济伙伴战略2025》、数字时代服务贸易、多边贸易体制等议题进行了讨论。

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