人民网>>财经

五一小长假大兴机场预计运送旅客超4万人次

2020年04月30日18:45  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月30日电 （记者乔雪峰） 记者从北京大兴国际机场获悉，从5月1日起将迎来5天的“五一”小长假，大兴机场统筹做好疫情防控、小长假保障以及航班换季工作。5月3日起,大兴机场将正式执行2020年夏航季航班计划。

根据预测，5月1日、2日大兴机场将迎来旅客集中出行，预计日均起降航班144架次，日均旅客吞吐量约0.7万人次；5月3日换季后至5月5日，预计日均起降航班208架次，日旅客吞吐量约1万人次。5天小长假期间，大兴机场预计运送旅客超4万人次。

在疫情防控方面，大兴机场将继续抓好疫情防控，推进复工复产。在北京市下调防控等级的背景下，根据民航局和北京市的部署要求，在日常生产运行中，大兴机场将继续坚持疫情期间形成的好习惯，做好旅客及员工个人防护，不聚集、不扎堆，保持安全距离，避免不必要的接触，斩断新冠病毒传染途径，断绝一切聚集性疫情出现的可能。加强通风，消毒和清洁卫生，坚决落实好疫情防控的主体责任，确保旅客安全顺畅放心出行。

目前，大兴机场航站楼完成22台新型测温设备加装，新设备具有智能人脸抓拍、本地存储、自动温度校正等功能。大兴机场开放旅客测温点位27个，测温通道35条，对扶手、自助值机设备等旅客高频接触设备的消毒升级为每2小时1次，还在测温点、电梯、问询柜台、行李提取厅、自助设备区等区域增设免洗洗手液。此外，大兴机场开设96158疫情专线席位，满足旅客疫情问询需求。为了积极应对疫情常态化，大兴机场制定了大客流保障方案，针对客流量达到正常客流的40%、60%和80%，制定阶梯性旅客保障和疫情防控专项措施。

在旅客服务方面，目前大兴机场已全面推行多点值机，乘坐地铁或高铁的国内航班旅客可直接在地下一层办理值机手续，并通过安全检查和登机；国际航班旅客可在地下一层乘坐直梯前往四层办理值机手续；乘坐地面交通的国内航班旅客可根据所乘航班信息选择在四层（不含国航）和三层（国航）办理值机；国际航班旅客请在机场四层办理值机手续。特别提示，已完成值机且无托运行李的国内航班旅客，可直接由三层通过安全检查和登机。

此外，大兴机场面向特殊旅客群体和急客提供“爱心手环”服务，旅客可在问讯柜台、航司爱心服务及值机柜台、安检验证台、大使流动岗及机场志愿者处领取，机场工作人员会识别黄色、绿色“爱心手环”，主动帮助旅客提供全流程绿色通道服务。大兴机场已实施次日旅客量预测机制，并根据航班计划和客流量灵活调整安检通道开放数量，确保旅客快速过检。

在综合交通方面，大兴机场通过构建“五纵两横”立体化综合交通网路，与高速公路、城际铁路、城市轨道等多种交通方式实现无缝隙衔接，方便旅客便捷出行。目前，北京大兴国际机场线全天往返运行210列，运行时间为6时至22时30分，从北京市区（草桥站）往返大兴机场最快仅需19分钟；京雄高铁全天往返运行8列，北京西至大兴机场方向运行时间为6时56分至16时40分，大兴机场至北京西方向运行时间为8时20分至22时50分，从北京西站往返大兴机场预计30分钟。

在夜航保障方面，大兴机场提前做好夜航保障准备工作，协调巴士、出租车等相关单位提升夜间保障能力，延长18家餐饮店面营业时间、将自助售卖设备和便利店的营业时间调整为24小时。

5月3日换季后，大兴机场预计日均执行航班585架次。受新冠肺炎疫情影响，各航空公司对航班计划进行动态调整，可能会出现航班变更，所以旅客出行前一定要再次确认航班信息。

此外，特别提醒广大旅客，目前南航、东航等多家航空公司将在大兴机场和首都机场“两场”同时运行。“五.一”假期出行的旅客和接送机的亲友，务必提前确认出发或到达机场，以免误走机场。 

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved