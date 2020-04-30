五一小长假大兴机场预计运送旅客超4万人次

人民网北京4月30日电 （记者乔雪峰） 记者从北京大兴国际机场获悉，从5月1日起将迎来5天的“五一”小长假，大兴机场统筹做好疫情防控、小长假保障以及航班换季工作。5月3日起,大兴机场将正式执行2020年夏航季航班计划。

根据预测，5月1日、2日大兴机场将迎来旅客集中出行，预计日均起降航班144架次，日均旅客吞吐量约0.7万人次；5月3日换季后至5月5日，预计日均起降航班208架次，日旅客吞吐量约1万人次。5天小长假期间，大兴机场预计运送旅客超4万人次。

在疫情防控方面，大兴机场将继续抓好疫情防控，推进复工复产。在北京市下调防控等级的背景下，根据民航局和北京市的部署要求，在日常生产运行中，大兴机场将继续坚持疫情期间形成的好习惯，做好旅客及员工个人防护，不聚集、不扎堆，保持安全距离，避免不必要的接触，斩断新冠病毒传染途径，断绝一切聚集性疫情出现的可能。加强通风，消毒和清洁卫生，坚决落实好疫情防控的主体责任，确保旅客安全顺畅放心出行。

目前，大兴机场航站楼完成22台新型测温设备加装，新设备具有智能人脸抓拍、本地存储、自动温度校正等功能。大兴机场开放旅客测温点位27个，测温通道35条，对扶手、自助值机设备等旅客高频接触设备的消毒升级为每2小时1次，还在测温点、电梯、问询柜台、行李提取厅、自助设备区等区域增设免洗洗手液。此外，大兴机场开设96158疫情专线席位，满足旅客疫情问询需求。为了积极应对疫情常态化，大兴机场制定了大客流保障方案，针对客流量达到正常客流的40%、60%和80%，制定阶梯性旅客保障和疫情防控专项措施。

在旅客服务方面，目前大兴机场已全面推行多点值机，乘坐地铁或高铁的国内航班旅客可直接在地下一层办理值机手续，并通过安全检查和登机；国际航班旅客可在地下一层乘坐直梯前往四层办理值机手续；乘坐地面交通的国内航班旅客可根据所乘航班信息选择在四层（不含国航）和三层（国航）办理值机；国际航班旅客请在机场四层办理值机手续。特别提示，已完成值机且无托运行李的国内航班旅客，可直接由三层通过安全检查和登机。

此外，大兴机场面向特殊旅客群体和急客提供“爱心手环”服务，旅客可在问讯柜台、航司爱心服务及值机柜台、安检验证台、大使流动岗及机场志愿者处领取，机场工作人员会识别黄色、绿色“爱心手环”，主动帮助旅客提供全流程绿色通道服务。大兴机场已实施次日旅客量预测机制，并根据航班计划和客流量灵活调整安检通道开放数量，确保旅客快速过检。

在综合交通方面，大兴机场通过构建“五纵两横”立体化综合交通网路，与高速公路、城际铁路、城市轨道等多种交通方式实现无缝隙衔接，方便旅客便捷出行。目前，北京大兴国际机场线全天往返运行210列，运行时间为6时至22时30分，从北京市区（草桥站）往返大兴机场最快仅需19分钟；京雄高铁全天往返运行8列，北京西至大兴机场方向运行时间为6时56分至16时40分，大兴机场至北京西方向运行时间为8时20分至22时50分，从北京西站往返大兴机场预计30分钟。

在夜航保障方面，大兴机场提前做好夜航保障准备工作，协调巴士、出租车等相关单位提升夜间保障能力，延长18家餐饮店面营业时间、将自助售卖设备和便利店的营业时间调整为24小时。

5月3日换季后，大兴机场预计日均执行航班585架次。受新冠肺炎疫情影响，各航空公司对航班计划进行动态调整，可能会出现航班变更，所以旅客出行前一定要再次确认航班信息。

此外，特别提醒广大旅客，目前南航、东航等多家航空公司将在大兴机场和首都机场“两场”同时运行。“五.一”假期出行的旅客和接送机的亲友，务必提前确认出发或到达机场，以免误走机场。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)