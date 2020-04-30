防疫不松懈 复产加速度

“大家辛苦了,五一马上到了,大家干活时一定做好防护”,4月27日,在热火朝天、如火如荼的施工现场,武汉南太子湖项目负责人为劳务工人们发放了劳动节慰问品。从3月中旬开始,中建一局三公司在做好疫情防控的前提下,统筹安排、精准施策,截止目前武汉7个在施项目,1812名工人正在满负荷的加速复工复产。

随着武汉开启“重启键”,中建一局三公司合理部署复工复产和防疫防控工作,坚持防疫不松懈,复工不停歇,细化落实疫情防控和复工复产工作,指导各项目编制了详细的《施工现场疫情防控工作方案》、《新型冠状病毒疫情防控专项应急预案》,从实际出发、从细处着手,抓好防疫防控,精准稳妥推进复工复产。

武汉益海嘉里是武汉地区以粮油生产加工为主的重点项目,21个3000T筒仓群采用专业的滑模技术,主体结构已滑到顶端,面粉车间马上开始二构施工,144名工人快马加鞭,用效率抢时间,用时间抢产值。现在进度主线超过业主工期计划,有效确保8月底交付业主进行设备安装,确保2021年3月底项目投产运行。

花山绿城项目负责人介绍,目前项目8栋楼主体结构全部封顶,1-4#楼正在外墙抹灰阶段,5-8#楼正在砌筑阶段,为有序推进项目复工,项目做实做细“压实责任、强化内功”,“硬核管理、科学复工”、“属地配合、联防联控”三大方面工作,确保防疫复产两手抓、两不误。现场180多名工人在现场有序穿梭,为居民打造幸福的家园奋力施工。

作为武汉市汉阳区重点民生工程项目,国博绿城项目结构封顶已封顶。在计划复工复产后,项目部积极与政府相关单位协调沟通,进行了复工劳务资源摸排,盘点生产物资。现有116名劳务工人分时进场、分区作业,划分党员责任区,成立党员突击队带头开展生产攻坚,争分夺秒把失去的时间追回来、把定好的进度抢回来、把落下的任务补上来,推动复工复产转向满工满产。

同时“上演大干快赶”类似施工场景的还有中农联·鄂中农特产品电商物流商贸城、美的天铂湾等项目。在整个湖北区域,中建一局三公司着重打好防疫防控复工复产的“组合拳”,开足马力,加快进度,营造“比、学、赶、超”的浓厚氛围。把因疫情耽误的时间追回来、工期赶上来,确保完成既定的目标任务。(刘记伟)

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